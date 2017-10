Es ist der Jubiläums-Musikantenstammtisch im 140. Jahr des Weidener Zweigvereins des Oberpfälzer Waldvereins. Zweiter Vorsitzender Hans Fröhlich begrüßt fast 100 volksmusikbegeisterte Gäste in der "Strobelhütte".

Franz Hüttner, ohne den es den Musikantenstammtisch nicht gäbe, lobte er als "einmaligen Moderator und G'schichtl-Erzähler". "Stimmung in die Bude" brachten die "Hohlweglauerer", drei fesche Burschen aus Etzenricht. Mit Akkordeon, Gitarre und Cajon spielen sie das temporeiche "Auf der Autobahn", erinnerten an "Die schöne Urlaubszeit" und an die "Bergvagabunden". Natürlich durften auch "Resi, i hol di mit meim Traktor o" und die "Feuerwehrpolka" nicht fehlen.Mit Akkordeon und Gesang begeisterte das Duo "Vis à vis", Martina Koller und Karl-Heinz Konrad aus Wiesau. Sie empfahlen unter anderem "Wallfahrt'n gehn". Die nicht nur von vielen Veranstaltungen des OWV bekannte Gruppierung "Wirtshauseck Musi" (Hans Fröhlich, Claudia Wittl, Hugo Wittl) spielte mit zwei Steirischen und einem Bass zünftig auf. Besinnlicher ließ es "Andrersaits" angehen. Mit Hackbrettern, Gitarre und Harfe bezauberte das Quartett mit dem "Katharina Boarischen" und "Schnapseinbringer".Franz Hüttner, der routiniert durch den Abend führte, unterhielt mit lockeren Geschichtchen, wie etwa Horst Maschkes "Übern Computer". Darin schildert er insbesondere die Schwierigkeiten mit dem "Kot eingeben". Auch Hüttners "Sexualkunde" war erfrischend heiter und unterhaltsam. Zusammen mit Sohn Georg und Hans Hanauer gab Hüttner als Gruppe "Mir singa" die Lieder "In Rosenthal, wenn Firmng is" und "Des wos a echter Oberpfälzer Bauer is".