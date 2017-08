Seit 140 Jahren wirkt der OWV Weiden nun schon für die Belange der Stadt Weiden. Beim Turmfest am Fischerberg feiern viele Gäste mit. Auch ein fast 100-jähriges Ehrenmitglied lässt sich nicht lumpen.

Schon der Jubiläumsgottesdienst am Vormittag unter freiem Himmel mit Geistlichen Rat Alois Lehner war ein besonderes Ereignis. Das herrliche Wetter am Fischerberg tat sein Übriges. Auch mit der Nachmittagsveranstaltung, die rein der Geselligkeit diente, war der Verein zufrieden.Nach kurzer Mittagsflaute waren über 400 Gäste zum Vierlingsturm gewandert. Vorsitzender Alois Lukas freute sich über das Wohlwollen der Besucher. Weil die politischen Würdenträger im Wahlkampf stecken, hatte keiner von ihnen den Wanderweg zum Turm auf sich genommen. Im Gegensatz zu Heimatringvorsitzenden Günther Magerl, der den Nachmittag am Turm verbrachte, zusammen mit dem Ehrenvorsitzenden des OWV Weiden, Hans Sperrer, und dem 98-jährigen Ehrenmitglied Herbert Kießling, der mit seiner Frau bereits der Vormittagsmesse beiwohnte.Gekommen waren auch die beiden Ehrenmitglieder Franz Hüttner und Heinz Bauer. Der OWV Rothenstadt, angeführt von seinem stellvertretenden Vorsitzenden Joachim König, war mit einer starken Abordnung beim Jubiläumsfest zu Besuch.Nach dem Mittagessen packte die "Wirtshaus-Eck-Musi" ihre Instrumente aus und steuerte zünftige Oberpfälzer Klänge bei. Mit Bass-Ukulele, Gitarre und zwei Knopfharmonikas sorgten Hans Fröhlich sowie Claudia und Hugo Wittl für authentische "Wirtshausmusi". Unter anderem spielten sie die Munti-Polka, den Zirbenweg-Landler und die Sonnschein-Polka.Neben dem musikalischen Genuss kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Die Besucher konnten zwischen verschiedenen Angeboten wie Grillspezialitäten, Zwiebelschmalzbrot, Käse, Brezen oder Fischsemmeln auswählen. Am Nachmittag gab's Kaffee und Kuchen. Heimatliebe zeigte der OWV Weiden beim Bier: Ausgeschenkt wurde das süffige Gambrinusbier, die einzig übrig gebliebenen Brauerei Weidens.In den nächsten Monaten wird der 140. Geburtstag weiter gefeiert. Am 21. Oktober findet ein Jubiläumsmusikantenstammtisch in der Strobelhütte statt, am Gründungstag, dem 3. Dezember, wird ein Gedenk- und Jubiläumsgottesdienst in Weiden zelebriert. Auch die Waldweihnacht am 17. Dezember auf dem Fischerberg steht im Zeichen des Jubiläums.