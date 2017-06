200 Besucher und 17 Volksmusiker zeigen, dass das Interesse am Treffen der Nordoberpfälzer Musikfreunde weiterhin groß ist. Anziehungspunkt zu Pfingsten ist der "Meindl-Stodl" in Au.

Pirk. (hcz) "A bissel bayrisch, a bissel böhmisch, slowenisch und modern" lautete das Motto zu Pfingsten. Vorsitzender Horst Fuchs und seine Stellvertreterin Anita Holub-Franke begrüßten die Gäste.Karl-Heinz Deisinger und Theo Helgert, zwei Akrobaten mit ihren Steirischen, spielten zünftige Polkas aus der Feder vom "Fuchs-Paul", dem Gründer der Nordoberpfälzer Musikfreunde. Akkordeonist Wolfgang Butz, begleitet von Helmut Reichl mit der Gitarre, begeisterte mit dem "Alten Holzknecht" und mit weiteren Traditionsliedern ebenso wie die als "Neunkirchener Trio" bekannte Familie Reitmeier.Das Lied von der "Sonntagsruh" und dem "schönen Paprika" sangen Bastian (8) und Tobias (6), die Kinder von Marina, dem weiblichen Part des "Schellenberg-Duo". "Holst du die Feuerwehr" gab Marina dann zusammen mit Wolfgang zum Besten. Einen musikalischen Ausflug in die USA unternahm ein Gitarren-Trio bestehend aus Georg Laus, Helmut Reichl und Eugen Eberhardt. Johnny Cash's "I Walk the Line", "Lonesome me" und "Country Rose" bereicherten das Programm. Mit Akkordeon, Bass, Tuba und Bariton begeisterten auch alle anderen Akteure.Für Verpflegung hatte der Vorstand der Musikfreunde bestens gesorgt. Neben Steaks und Bratwürsten gab es ein viel bestauntes Kuchenbuffet.Durch den Nachmittag führte Thomas Fritsch. Er wies auch auf die Jugendförderung durch den Verein hin. Junge Musikanten, bis 25 Jahre, erhalten finanzielle Unterstützung, Hilfe beim Instrumentenkauf. Sie müssen keinen Beitrag zahlen und bekommen Beratung in musikalischen Dingen von erfahrenen Mitgliedern.