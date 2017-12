Ein Wort gibt das andere. Es ist ein Wettstreit, der da in den Räumen der Tanzschule entbrennt. Einer, bei dem am Ende ein Berliner siegt.

Insgesamt acht Kontrahenten lieferten sich beim "EdelWort Slam" Wortgefechte.in Zusammenarbeit mit dem Team des Cafés "Edelweiß" und der Tanzschule Vezard, in deren Räume sich die Dichter ihren Wettstreit lieferten.Um die 90 Besucher ließen sich diesen nicht entgehen. "Auch bei der dritten Slam-Schlacht war die Stimmung wieder super", resümiert Pötschke dann auch. "Wie man an den gestiegenen Besucherzahlen sieht, entsteht langsam eine eigene Slam-Szene in Weiden. Die nächste Session ist für Februar geplant."Als Moderator führte Felix Kaden durch den Abend. Als Sieger konnte sich der 47-jährige Juston Buße aus Berlin durchsetzen. Er begeisterte das Publikum mit seiner Darbietung über Frühlingsgefühle. Musik machten der gebürtige Amerikaner Guy Palumbo und der indische Musikstar Rhythm Shaw. Letzterer ist eigentlich gerade auf Welttournee, und hatte nur durch einen glücklichen Zufall zur Veranstaltung gefunden.Wer selbst in den Wettstreit treten will, kann sich auf Facebook unter "EdelWort Weiden" informieren.