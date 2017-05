(rdo) Wie läuft der Betrieb in der Werkstatt? Wie wird lackiert? Antworten gab's bei Führungen am Tag der offenen Tür beim Autohaus Raab. Ein besonderer Höhepunkt war dabei der Auftritt der Tanzgruppe "Dance Kids" vom Verein Initiative. Trotz großer Hitze legten sich die Tänzer mächtig ins Zeug und heizten die Stimmung noch mehr an.

"Es ist auch wichtig zu sehen, was mit dem Auto nach der Abgabe zum Kundendienst oder einer Reparatur passiert", erläuterte Geschäftsführer Klaus Flammersberger. Gleichzeitig präsentierte er ein neues Firmenlogo. Den Tag der offenen Tür, der sich zu einem kleinen Fest entwickelte, soll es künftig jährlich beim Audi- und VW-Servicepartner sowie Kia-Händler geben. Dank Hüpfburg, Kettenkarussell, Spielzeug- und Süßigkeitenstand bis hin zum Glücksrad und Kinderschminken sowie einer Grill- und Kuchentheke war für jeden etwas geboten. Die Papas hatten aber natürlich mehr die Autos im Blick.