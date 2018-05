Diese Maibaumwache hat sich gelohnt. Reinhod Stock aus Tröglersricht hat bei der Fotoaktion der Oberpfalz-Medien zum Maibaumaufstellen mit einem Schnappschuss aus genau dieser Nacht gewonnen.

Brotzeitkorb Unter allen Einsendern zur Fotoaktion haben Oberpfalz-Medien und onetz.de einen Brotzeitkorb verlost. Gewinner Reinhold Stock freut sich auf eine Brotzeit mit Salami, Leberwurst, Meerrettich, Bier und einigen Produkten mehr - alle aus regionaler Produktion.