Es zieht sie auf die Berge dieser Welt. Dieter und Ilse Heining vom Weidener Alpenverein wandern durch das Land der untergehenden Sonne: Ein Reisebericht aus dem marokkanischen Atlasgebirge.

Das Tourenprogramm im Überblick Für das kommende Jahr haben die Verantwortlichen des DAV Weiden ein umfangreiches und attraktives Programm zusammengestellt:



Skidurchquerung Tuxer Alpen



Die Skidurchquerung der Alpen vom Brenner ins Zillertal sticht als Highlight der Wintersportveranstaltungen heraus. Matthias Neumann führt die mittelschwere Skitour vom 24. bis 27. Februar. Anmeldung und Informationen unter matthias.neumann@dav-weiden.de.



Skitour im Sellraintal



Vom 2. bis 4. März bietet Elmar Günther eine Tour durchs Sellraintal an. Die Gegend gilt durch die Höhenlage als schneesicheres Tourenparadies. Die Tourenpalette reicht von genussreichen bis zu anspruchsvoll-knackigen Touren. Informationen und Anmeldung unter elmar.guenther@dav-weiden.de



Wandertour Ramsauer Berge



Zum Saisonstart bietet Bruno Zimmerer (bruno.zimmerer@dav-weiden.de) eine Wanderung an. Unterwegs in der einzigartigen Region Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut mit atemberaubender Natur, historischer Siedlungs- und Kulturlandschaft. Als Stützpunkt dient die vergleichsweise kleine Goiserer Hütte mit nur 40 Schlafplätzen auf knapp 1600 Metern Höhe. Je nach dem wie das Wetter mitspielt, stehen verschiedene Touren auf dem Programm. (exb)



Das komplette Programm und weitere Informationen unter:



www.dav-weiden.de

"Ausgangspunkt unserer Wanderung war Marrakesch", berichtet Dieter Heining. Der höchste marrokanische Berg sei der Jebel Toubkal (4167 Meter) im gleichnamigen Nationalpark, berichtet er. Das Ehepaar wollte also hoch hinaus und ihre Tour hatte es durchaus in sich.Im Berberdorf Imlil startete ihre Trekkingtour mit einer traditionellen Teezeremonie. 1500 Höhenmeter bewältigten die beiden am ersten Tag bis zum Bergpass Tizi Oudite auf 2200 Metern Höhe. Heining schildert seine Eindrücke einer kargen Gebirgslandschaft, aufgelockert mit alten, knorrigen Bäumen. Die Nacht verbrachten die Heinings in der Berghütte Refuge Azib Tamsoult auf 2250 Metern Höhe.Der nächste Tag verlangte vollen Einsatz vom Rentnerpaar: Schier endlose Serpentinen hinauf zum Pass Tizi n'Aguelzim (3451 Meter) und teils weglose Anstiege in steilem Gelände bei 50 Grad Neigung bewältigten die Beiden. Für ihre Anstrengung wurden sie mit einem tollen Blick auf den Jebel Toubkal belohnt. Auf der Terrasse der Gîte de Mouflon genossen die Eheleute Heining die obligatorische Teezeremonie."Zusammen mit meiner Frau habe ich vor über 40 Jahren schon einmal die Tour zum Toubkal unternommen", erzählt Dieter Heining. Wehmütig erinnert er sich an seine damaligen Begleiter und langjährigen Bergkameraden Georg Kick, Franz Pausch und Hans Heindl, die alle bereits verstorben sind.Recht steil ging es am Tag darauf zum Tizi n'Toubkal auf 3940 Meter und schließlich bis zum Gipfel. "Die atemberaubende Aussicht entschädigte für alle Mühen", berichtet Heining. Bei idealen Verhältnissen - die Route sei im Oktober nahezu komplett schneefrei gewesen - und guter Fernsicht genossen sie das Panorama mit der umliegenden Bergwelt. Mit dem Wetter war Heining aber nicht vollends zufrieden. So meint er: "Zum Fotografieren hätte ich mir klarere Luft und bessere Lichtverhältnisse gewünscht."Nach einer weiteren Nacht in der Mouflon-Hütte folgte ein langer, aber einfacher Abstieg nach Imlil, wo eine warme Dusche und ein bequemes Bett die Anstrengungen schnell vergessen ließen. Zum Abschluss der Tour verbrachten beiden einen Tag in Marrakesch. "Ich erinnere mich noch an meine damaligen Eindrücke von orientalischen Moscheen, prächtigen Palästen, quirligen Gassen und dem Menschengewimmel auf dem 'Platz der Geköpften'", sagt Heining. Enttäuschend sei für ihn, dass die große Vielfalt offensichtlich dem Komment zum Opfer gefallen sei.