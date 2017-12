Einen ganzen Abend lang Musik von den Beatles, Rolling Stones, Elvis und den Hollies: Die "60's Revival Party" ist wie eine kleine Zeitreise in die 60er Jahre - und das im Evangelischen Vereinshaus.

Hier fanden vor 50 Jahren schon die legendären "Cola-Bälle" statt. Einige Musiker, die bei der Party am Rosenmontag für das richtige Sechziger-Feeling verantwortlich sind, können sich sogar noch an die Veranstaltungen am Sonntagnachmittag erinnern. Musik und Tanz, dazu Cola und Bluna. Nicht nur wegen des authentischen Flairs ist die Rosenmontags-Fete im Evangelischen Vereinshaus so beliebt.Die beiden Bands "Back Beat" und "RockConnection" spielen am 12. Februar den ganzen Abend Lieder aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Und zwar abwechselnd, so dass die Tanzfläche niemals leer sein muss. An zwei Bars werden Besucher mit Kult-Getränken aus den Sechzigern versorgt, während Petticoats und Minikleider über die Tanzfläche wirbeln. Plateauschuhe, schmale Lederkrawatten und Schlaghosen sind gefragte Accessoires an diesem Abend. "Maskenzwang gibt es allerdings keinen", informiert Petra Vorsatz vom städtischen Kulturamt. "Wir möchten nur, dass ich jeder wohlfühlt." "Die Karten sind jedes Jahr schneller weg, als man schauen kann", weiß Organisatorin Susanne Hirmer. Zum achten Mal findet die Party im nächsten Jahr statt. Musik- und Tanzbegeisterte schwelgen einen Abend lang in Erinnerungen an die schrillen, wilden Sechziger. Petra Vorsatz erinnert sich an einen Praxistipp ihrer Mutter aus dieser Zeit: "Erst, wenn man sich mit der angezogenen Jeans in die Badewanne setzt, sitzt sie gut." Sie lacht. Die 306 Sitzplatz- und 200 Lauf-Karten gibt es unter nt-ticket.de.