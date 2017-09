War das 119. Volks- und Schützenfest auch das letzte? Im August war es über die Bühne gegangen, jetzt lässt die Ausrichterin, die Königlich-privilegierte Feuerschützengesellschaft 1507 (FSG) den Vorhang fallen.

In einem Schreiben an Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und die Verantwortlichen der Stadt informiert 2. Schützenmeister Ronald Hetzner: Der Beirat der FSG habe den Beschluss gefasst, "die Organisation und Durchführung des Volks- und Schützenfestes der Stadt Weiden nicht weiter fortzuführen". Am Montagmorgen ging die Nachricht per Mail auch an die Medien. Laut Hetzner hatte der Beirat über ein Vertragsangebot der Stadt und "die weiteren Begleitumstände" beraten.Offenbar entsprach dieses Angebot nicht den Vorstellungen der FSG-Verantwortlichen. Den Beschluss habe das Gremium einstimmig gefällt. Bereits vor geraumer Zeit hatte die Schützengesellschaft diskutiert, von der Organisation des Fests zurückzutreten. Der Aufwand und die Auflagen insbesondere auf dem neuen Festplatz seien zu groß geworden für die Ehrenamtlichen. Wir berichten weiter.