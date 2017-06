Fast unglaubliche Zahlen nennt Nina Tragl vom Weidener Spielzeughaus: "Zwischen 200 und 250 Stück verkaufen wir am Tag." Die Verkäuferin spricht von dem aktuellen Trendspielzeug schlechthin: dem Fidget-Spinner. "Das ist momentan der absolute Renner." Trotz der hohen Nachfrage habe sie immer welche im Sortiment: "Meine Chefin hat sehr gute Verbindungen zu den Händlern, um den Bedarf zu decken."

Fidget-Spinner - zu deutsch: Zappel-Dreher - sind Kreisel mit einem Kugellager, an dem drei, manchmal auch zwei Arme angebracht sind. Sie bestehen aus Metall, Kunststoff oder Chrom, manche leuchten bunt. Die Preise variieren in Weiden: Zwischen 2 und 12 Euro muss man für einen Spinner berappen. Wer damit umgehen kann, lässt den Kreisel über die Finger hüpfen oder auf der Nase tanzen. Wer weniger geschickt ist, lässt das Ding einfach nur zwischen seinen Fingern drehen.In Weiden sind viele auf den Spinner-Zug aufgesprungen. An mehreren Schaufenstern in der Innenstadt kleben Zettel mit der Botschaft: Wir haben die Teile. Auch in der Buchhandlung Stangl & Taubald sind Fidget-Spinner zu kaufen. "Das ist momentan ein Riesen-Hype. Die Dinger sind ein Must-have, jeder will eins haben", erklärt Buchhändler Martin Käck. Die Geschäftsleute freut's: "Das läuft saugut, jeden Tag kommen Kinder rein." Ausgegangen sei die Ware aber noch nicht.Im "Nanu-Nana" dagegen schon, auch bei "Spiele-Max" ist das Spielzeug ausverkauft. "Innerhalb von zwei Tagen waren alle weg", sagt Katrin Heining, Filialleiterin bei "Nanu-Nana". "Jeden Tag kommen Kinder und fragen." Nachschub sei unterwegs, versichert Heining. Auch bei "Spiele-Max" warte man jeden Tag auf die nächste Lieferung, wie eine Mitarbeiterin erklärt.Die riesige Nachfrage kam für sie aus dem Nichts: "Das hat eingeschlagen wie eine Bombe." Ob der Trend anhalte, könne sie nicht abschätzen: "Das ist eine Modeerscheinung, wie sie jedes Jahr auftaucht." Auch Buchhändler Käck ist skeptisch: "Wir vermuten, dass der Trend im September vorbei ist." (Angemerkt)