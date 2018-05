Herrlich! Da triumphiert er, der "Schätzler"-Stammgast. Zum Saisonstart hat er am Dienstagmittag den Weiher für sich allein. Denn irgendwie war's ja so wie jedes Jahr, nur noch ein bisschen extremer: Wochenlang fragt sich der Weidener bei sommerlichen Temperaturen, wann die Freibäder endlich öffnen. Und ist es dann endlich so weit, schlägt das Wetter um. Der Besuch im Schätzler- und im zeitgleich eröffneten Stadtbad hielt sich entsprechend in Grenzen. Der Vorteil: Viel Platz für die wenigen Unerschrockenen im Wasser und auf den Wiesen. Dem Wetterbericht zufolge dürfte sich das in den nächsten Tagen auch nicht groß ändern. Bild: Schönberger