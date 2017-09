Weiherhammer. Die Scheibenschützengesellschaft hatte mehrfachen Grund zum Feiern: Die "Zweite" steigt in die Gauliga auf. Sportleiter Georg Regn sah damit den Trainingsfleiß belohnt. Regn überreichte Urkunden an die erfolgreichsten Schützen der Wettkampfsaison. Die Brüder Martin und Michael Oppitz belegten die ersten Plätze bei der Gaumeisterschaft in der Luftgewehr-Schützenklasse. Christian Schmidt wurde vor Georg Regn Einzelsieger beim Rundenwettkampf der A-Klasse. Den Titel in der B-Klasse holte sich die Luftpistolen-Mannschaft mit Thomas Ziegler, Florian Hirmer, Johannes Böhm und Friedrich Ganz. Zudem schaffte Ziegler mit Rang drei das beste Einzelergebnis.