Bier aus Pappbechern und Currywurst mit der Plastikgabel: Ein stil- und geschmackvoller Restaurant-Besuch sieht anders aus. Dennoch hat sich die Wirtin der Gaststätte im Schätzlerbad, Ilona Rath-Lux, dazu entschlossen. Die Wirtin sagt, sie könne die Haftung einfach nicht übernehmen, falls etwas passiert. Oberpfalz-Medien sprachen mit Badeaufsicht und Rettungsschwimmer Michael Reinig (49) über die neue Kunststoff-Kultur.

Michael Reinig: Wir hatten immense Probleme mit Glas im Becken und auf der Wiese.Wir haben eine Glasscherbe im Kinderbecken gefunden. Wir hatten das schon mal, dass Glas im Kinder- und im Senioren-Becken war.Wir haben das immer frühzeitig gesehen und die Becken abgesaugt. Wir schicken dann auch die Leute los, die die Becken absuchen. Wir haben da einen enormen Aufwand. Gerade Weizen- und Coca-Cola-Glas - das ist schwer zu sehen.Es ist einfach ausgeartet. Wir haben schon öfter an die Leute hingeredet.Es wird immer wieder Ausreißer geben, das Problem werden wir weiterhin haben. Zum Beispiel schmuggeln die Leute ihre Bierflaschen in den Taschen mit rein. Das kann man ja gar nicht kontrollieren, da müsste man in jede einzelne Tasche schauen. Bei 6000 Leuten im Schätzlerbad wie am vergangenen Wochenende wird es schwierig. Die probieren es mit allen Mitteln.Es steht ja schon überall: "kein Glas". Unsere Wirtin hat jetzt gesagt: "Ja, das machen wir."