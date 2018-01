Schneebilder: Schnell her damit

Weiden/Eztenricht. (ps) Am Wochenende sind sie bei Oberpfalz-Medien hereingeschneit: Schneebilder. Nicht nur von Faruk Kareem, seinen Freunden und den drei Eisbären, die sie in Etzenricht erschaffen haben (mehrere Leser haben dieses Motiv entdeckt und mit Kamera oder Handy festgehalten). Sondern auch von selbstgebauten Schneemännern und anderen eisigen Figuren. Schließlich war das Wetter super, der Schnee pappig und damit perfekt. So manch einen packte da die Lust, seine Kreativität auszutoben. Wie zum Beispiel die Familie von Michaela Höfer in Neunkirchen, die den Schneemann "Olaf" aus dem Film "Die Eiskönigin" nachgebildet haben. Die Bürger aus Weiden und Umgebung dürften noch Dutzende schöne Werke geschaffen haben. "Der neue Tag" veröffentlicht gerne eine Auswahl davon. Deshalb bitten wir um Einsendungen unter: redws@oberpfalzmedien.de