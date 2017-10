Die Kult-Ära der 60er und 70er Jahre feierte am Samstagabend fröhliche Auferstehung. "SixtySix" rockten den Strehl-Saal mit Liedern der Rolling Stones, von Led Zeppelin, The Moody Blues, den Beatles, Jessica Simpson und vielen anderen Musiklegenden. Zum sechsten Mal gab es den unübertrefflichen Sound der Band, diesmal mit Raimund Betz (Schlagzeug), Peter Steigner (Gitarre), Gerd Kincl (Bass), Heinz Kraus (Gitarre), Roland Band (Keyboards) und Sängerin Nadine Hagelstein in der Waldgaststätte zu hören. Weit über hundert Besucher, die meisten davon diesem Musikzeitalter auch altersmäßig verbunden, zog es zu "Honky Tonk Woman", "Hang on Sloopy", "Whole lotta Love" oder "These Boots are made for Walking" auf die Tanzfläche.