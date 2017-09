Gleich sieben ältere Damen und Herren stellen sich der Herausforderung. Sie wollen keine Hilfe mehr von den Kindern oder Enkeln. Endlich selbst digital sein. Was das kleine Wunderding Smartphone wirklich kann, erfahren sie im Maria-Seltmann-Haus. In einem Kurs der Oberpfalz-Medien lernen sie an zwei Tagen von Kursleiterin Daniela Thoma alles rund ums Thema Handy.

Schnell geht es ans Eingemachte. Die Teilnehmer lernen ihre Alleskönner kennen: Benutzeroberfläche, Sicherheitsaspekte, Kostenfallen. Die Teilnehmer sind sichtlich überrascht, als sie erfahren, dass ihr Kästchen eigentlich eher Computer als Telefon ist. Dass so mancher Jugendliche über den Tag gut und gerne mal 1000 Nachrichten reinbekommt, kann sich hier noch keiner vorstellen.Nachdem die Bedienung des Handys leichter fällt, wird es erst mal richtig eingestellt - samt Wlan. Bei einer Vielfalt von etwa zwei Millionen Anwendungen ist für jeden etwas dabei, meint Daniela Thoma. Nach Ende des Kurses sollen die Senioren fit fürs Netz sein.