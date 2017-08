Hunderte Besucher genossen das besondere Flair des FC-Weiden-Ost-Sommerfests im Stadtbad. "Sport und Feiern, das passt zusammen", sagten Horst Fuchs und Hans Forster unisono, die Vorsitzenden des FC-Fördervereins.

Nach einer heiligen Messe, begleitet von der Kapelle "Weidener Holzblech" am Vormittag, stimmte das Duo Eckert/Hannes schon am frühen Nachmittag die Gäste fröhlich. Mit beliebten musikalischen Klängen aus den 60er und 70er Jahren untermalten die beiden die "Coffee-Time", bis abends "Sunny Sound" auftraten. Die bekannte Tanz- und Showband, bestehend aus Sängerin Mary Zwerenz, Schlagzeuger Mane Schröder, Sänger "Mr. Lee" und Bandleader "James" Riedlbauer, begeisterte bis nach 22 Uhr mit "Italiano"-Runden, mit Austro-Pop und aktuellen Hits. Trotz hochsommerlicher Temperaturen tanzten viele.FC Weiden-Ost-Vorsitzender Franz Bäumler hatte mit seiner Mannschaft einen gut organisierten Festbetrieb auf die Beine gestellt. Weine, Prosecco und Bier flossen in Strömen. Die Damen aus der Vorstandschaft überzeugten mit selbst gebackenen Kuchen und diversen anderen Speisen. Der Erlös aus dem Fest kommt dem Nachwuchs des FC zugute.