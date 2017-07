Durchziehen oder nicht? Die Frage stellt sich Samstagnachmittag. Die Organisatoren des Sommernachtsfestes im Stadtbad treffen die richtige Wahl - und es wird eines der schönsten Feste seit Bestehen des Vereins.

Die "Freunde des Stadtbads" gibt es immerhin schon elf Jahre. Das Wetter hielt, und die Besucher kamen zahlreich. Andreas Baierl, Vorsitzender des Fördervereins, begrüßte zudem eine stattliche Zahl an Ehrengästen. Besonders freute ihn, dass sich im Laufe des Abends ein halbes Dutzend Gäste entschloss, Mitglied zu werden. An der Bar, wo Steffi Sperrer, Martina Kayser und Katrin Karagounis Sekt und Hochprozentiges einschenkten, entwickelten sich nette Gespräche, die schließlich zum Beitritt führten.Die Stadträte Hans Forster und Alois Lukas standen am Bierzapfhahn und hatten ebenfalls viel zu tun. Lukas hatte zudem zwei Flaschen seines Selbstgebrannten gespendet, der von den Barbesuchern gerne "vernichtet" wurde. Auch die Spezialitäten vom Grill, die Iwan Blotzki sowie Manfred und Sonja Meisinger servierten, fanden guten Absatz. DJ "Rays" legte Schmusesongs, Tanzmusik und Hardrock in angenehmer Verteilung auf. Die Gäste waren begeistert. Der Erlös des Abends kommt der Freizeitanlage zugute. Am 30. Juli veranstalten die "Freunde des Stadtbads" noch einmal ein großes Fest, dann aber für die kleinen Badbesucher. Ab 13 Uhr steigt das "Familien- und Kinderfest" mit vielen Attraktionen.