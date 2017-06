Sommertanzfest der „Dance Kids“ am Stockerhutpark

(rdo) Trotz anfänglichen Regens kamen viele Gäste. Etwas verspätet schien auch die Sonne zum Stadtteilfest der "Dance Kids" der "Initiative e.V.". In zahlreichen Aufführungen mit Hip Hop und Street Dance zeigten die 22 Mädchen und 2 Jungs, was sie mit ihren Trainerinnen Yasmina Akarkach und Tanisha Jahn einstudiert hatten.

Stadträtin Sema Tasali-Stoll war begeistert vom Engagement der "Kids" und lobte die Nachhaltigkeit der Initiative. Beide Trainerinnen kommen aus deren Jugendarbeit und leisten beeindruckendes für die nächste Generation.Zusammen mit den Eltern stellten die "Dance Kids" eine tolle Veranstaltung auf die Beine. Wer mochte, tanzte, ließ sich schminken, oder malte ein Bild. Für die Kleinen gab's eine Hüpfburg, und die Feuerwehr zeigte mit einem Fahrzeug, was so alles im großen Einsatzfahrzeug mitgeführt wird. Für das leibliche Wohl sorgten die Eltern mit einem Kuchenbuffet oder Herzhaftem vom Grill. Auch eine Tombola gab es.Bei den "Dance Kids" kann jeder mitmachen. Sie treffen sich nach der Sommerpause ab September wieder: die Fünf- bis Siebenjährigen montags, die Acht- bis Zwölfjährigen donnerstags im Bürgersaal des Stadtteilzentrums am Stockerhutpark.