SPD AG 60plus besucht Beispielbetrieb in Wöllershof

Weiden/Wöllershof. (rdo) Der Bezirk Oberpfalz übernimmt die Aufgaben der Fachberatung für Fischerei und ist für den Teichwirtschaftlichen Betrieb in Wöllershof zuständig. Das erfuhr die Arbeitsgemeinschaft der SPD 60plus bei einer Führung durch Fischwirt Kevin Bäumler. In der Oberpfalz gibt es 1500 Teichwirte (hauptsächlich nebenberuflich) mit etwa 15 000 Teichen, die den Besatz mit Karpfen und Regenbogenforellen betreiben. In Beispielbetrieb Wöllershof arbeiten sieben Beschäftigte und ein Auszubildender.

Hauptaufgabe ist neben der Lehrlingsausbildung die Aufzucht verschiedener Störarten, vor allem Sterlet und Hausen. Letzterer kann bis zu 6 Meter lang und bis zu 100 Jahre alt werden, aber erst nach 4 bis 6 Jahren wieder laichen. Im Bruthaus werden die Störeier mit Warmwasser in verschiedene Temperaturen und Sauerstoff versorgt. Nach 8 bis 10 Tagen erfolgt die erste Nahrungsaufnahme der Brut in großen Becken. Etwa 80 Prozent überstehen das erste Lebensjahr, informierte der Experte.Neben drei Karpfen-Becken gibt es fünf Teiche für Störe. Dort sorgen Belüfter für den nötigen Sauerstoff, Futterautomaten sind installiert und teilweise Netze gespannt gegen den Kormoran. Sehr deutlich konnten die Besucher den Unterschied zwischen Sterlet und Hausen erkennen, als jeweils ein Exemplar kurz aus dem Teich geholt wurde. SPD-60plus-Vorsitzende Ursula Kinner lobte das umfangreiche Wissen von Fachberater Kevin Bäumler und dankte ihm mit einem Präsent.