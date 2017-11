Alle Jahre wieder feiern die "Speichelbroiss" eine öffentliche Geburtstagsparty in der Vorweihnachtszeit. Diesmal gratulieren Fans und befreundete Bands den Weidener Punkrock-Pionieren zum 23. Geburtstag. Neben den Jubilaren selbst werden es im Jugendzentrum am Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr drei weitere Combos krachen lassen:

Frustkiller aus Hannover sind auch schon seit 20 Jahren im Geschäft. Nach längerer Pause melden sie sich mit dem Album "Treibgut" und einem Mix aus knackigem Punk, melodischem Hardcore und Metal-Elementen zurück. Sänger/Gitarrist Marcel hat übrigens auf der "Speichelbroiss"-CD "Wir sind wieder da" (2002) die zweite Gitarre gespielt.S.A.S. ("System against System") aus Pilsen/Nyrany, eine der ältesten böhmischen Punkbands, setzen auf Oldschool-Pogo-Punk mit Kontrabass. Schon beim Festival zum 21. "Speichelbroiss"-Geburtstag brachten sie damit Stimmung in die Bude.Als Headliner entern No Exit aus Berlin die Bühne. Gegründet 1991, gelten sie als eine der tourfreudigsten Punkbands der Republik. Der Sänger ist sogar einem Millionenpublikum bekannt: In der am 10. Februar 2014 ausgestrahlten Folge der Quizshow "Wer wird Millionär?" gewann Robert "Rio" Korn 64 000 Euro. Damit konnte er seine Schulden beim Finanzamt abbezahlen.Die Speichelbroiss selbst seien heuer nur selten aufgetreten, bedauert Chef Patrick Sasse. Aufgrund von Beruf, Familie und verstreuten Wohnorten kämen die Mitglieder nicht mehr so oft zusammen. Sasse: "Trotzdem haben wir es in den paar Proben geschafft, endlich an neuen Songs zu arbeiten. Mindestens einer wird auf der Party auch live gespielt."