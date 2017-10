"Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen", stöhnt Florian Graf beim Anblick der ihm soeben zugeteilten Spielkarten. Ein Sortiment aus Helden und Bösewichten des Star Wars-Universums. Sein Gegenüber quittiert diese pessimistische Feststellung mit einem vorausahnenden Grinsen.

Karten-Kämpfe

Wie Klassiker, nur spaßiger

Mitglieder willkommen

Als die Runde startet, versucht Graf, das Beste aus seiner ungünstigen Position zu machen. Vielleicht verschaffen ihm die Würfel noch das notwendige Quäntchen Glück, oder die Zeit läuft ab. Doch bald vergräbt er den Kopf in den Händen, und es ist klar: Das Spiel ist verloren.Aus Frust wird aber gleich wieder Freude, und das Missgeschick ist abgehakt. Schließlich sitzt Graf, pädagogischer Mitarbeiter des Jugendzentrums und begeisterter Zocker, hauptsächlich aus Spaß am Dabeisein mit am Turniertisch. Und verloren hat er gegen keinen Geringeren als Matthias Völkl, dem Organisator des Weidener Spieletags. Am Samstag verwandelt sich der JuZ-Saal in eine große Spielwiese mit bunt bedruckten Brettern, Karten und Würfeln überall auf den Tischen verteilt. Und natürlich mit den Spielern drumherum, die bedächtig und konzentriert ihren nächsten Schritt planen.Los geht es am Morgen mit dem "Star Wars X-Wing" Miniaturenspiel, bei dem die Teilnehmer und ihre Sternenkrieger-Raumschiffe Asteroiden ausweichen und sich gegen angreifende Feinde verteidigen müssen. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Sammelkarten-Spiele, wie etwa der Klassiker "Magic", ein Fantasy-Spiel, das als sogenannter "Booster Draft" durchgeführt wird. Soll heißen: Die Teilnehmer können sich hier nicht auf ihre altbewährten eigenen Karten verlassen, sondern müssen mit zufälligen Barbaren und Bestien vorlieb nehmen, deren aufgedrucktes Konterfei erst aus einem frisch geöffneten Stoß neuer Karten gezogen wird, wie Matthias Völkl erklärt.Völkl ist neben seiner Organisatoren-Rolle auch Vorsitzender des Weidener Spielevereins, der sich jeden Mittwoch und Freitag ab 19.30 Uhr im Jugendzentrum trifft. Seit 17 Jahren sei er schon beim Verein, der als reiner Brettspiel-Treff begann. "Später kamen dann Rollenspiele und Sammelkarten dazu", sagt Völkl. Die Bandbreite und Auswahl der verfügbaren Games sind groß: "Wir haben sechs bis acht Regale voll im Seminarraum."Diese Vielfalt zeigt sich auch im Saal - alles kann gespielt werden, von der obskuren Science Fiction-Saga über Strategie-Partien bis hin zum einfachen Brettspiel. Der Favorit? "Dog", sagt Völkl ohne zu zögern. "Es sieht ein bisschen aus wie ,Mensch ärgere Dich nicht', macht aber viel mehr Spaß." Und Florian Graf bekräftigt: "Das Spiel des Jahrzehnts."Was an diesem Tag fehlt, sind "Pen-&-Paper"-Rollenspiele, hauptsächlich aus Zeitgründen. Auch im Alltag, sagt der Organisator, habe man dafür meist zu wenig Teilnehmer. Und gerade deswegen sei der Spieleverein offen für neue Mitglieder und Nachwuchs, so Graf. Vorlieben in allen Spiele-Genres seien willkommen. "Grundsätzlich jeder ab 14 Jahre."Während abends im Saal das "Star Wars: Destiny"-Turnier seinen Anfang nimmt, bleiben die Jüngeren nebenan in der Cafeteria und zocken dort lieber das neue "Fifa 18" auf der Konsole. Vom Karten- und Würfel-Kampf unbeeindruckt.