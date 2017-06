Selbst ist der VfB Rothenstadt. Im dritten Jahr stemmt der Verein sein dreitägiges Sportplatzfest allein. Denn auf die Aktiven ist Verlass.

Rothenstadt. "Viele Aktive halfen zusammen beim Zeltaufbau für das dritte Sportplatzfest." Darüber freute sich der vor wenigen Wochen neugewählte Vorsitzende des VfB Rothenstadt, Markus Bäumler. Erstmals veranstaltete der Verein das Fest in Eigenregie mit Organisator Robert Hagn. Die Jahre zuvor hatte eine Eventagentur die Strippen gezogen.Ein kleiner Kirmesbereich mit Süßigkeiten-, Spicker- und Brotzeitstand sowie eine Hüpfburg boten sich den Gästen. Vereinsmitglieder sorgten für die Getränke und betrieben die Bar im Festzelt.Am Freitagabend sorgten die "Jakobibrothers" mit den DJs Jakob Roidl und Tobias Bäumler für Discofeeling. Sie legten Bootlegs/Mashups, Charts, Black und Rock auf. Das meist jugendliche Publikum tanzte dazu. Auch auf dem Fußballfeld vergnügten sich etwa 30 Spieler.Am Pfingstsamstag lief bereits ab dem Nachmittag der Festbetrieb. Entgegen der Wettervorhersagen blieb es trocken. Die Tennisabteilung lud daher wie geplant zum Schnuppertraining ans Netz über der Tartanbahn. Für den Abend verpflichtete der Sportverein die Band "Mission Possible". Sie spielte Unterhaltungs- und Stimmungsmusik für jedes Alter. Die Gäste vergnügten sich auch zu Rock-'n'-Roll-Musik. Wegen der starken Konkurrenz - zeitgleich flimmerte das Champions-League-Finale Juventus gegen Titelverteidiger Real Madrid über den Bildschirm - ließ der Besuch beim Sportplatzfest aber etwas zu wünschen übrig.Anders am letzten Abend: Die Band "Highline" lockte am Sonntag viele Besucher. Ein Bericht folgt.