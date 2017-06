(rdo) Bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel ist etwas geboten. Was genau, das zeigten die Stars der Burgfestspiele bei ihrem Gastauftritt am Oberen Markt. Sie begeisterten mit Auszügen aus dem Musical "Cats", mit Tanzeinlagen aus "Heidi", mit der "Pfingstorgel-Musi" unter Leitung von Florian Burgmayr und mit Musikant Norbert Neugirg. Sie rührten also die Werbetrommel in Weiden für die Aufführungen 2017.

Es ist die letzte Saison nach 14 Jahren Tätigkeit von Intendant Michael Lerchenberg. Norbert Neugirg, der im Volksstück "Die Pfingstorgel" als Bläser musiziert, unterhielt mit frechen Fragen wie der, ob die heutige CSU oder die frühere Pest das kleinere Übel für die Oberpfalz war? Berthold Kellner aus Parkstein wirkte als Schauspieler mit. In Vertretung des Oberbürgermeisters begrüßte Stadtrat Matthias Holl die Gäste. Das Team von Radio Ramasuri moderierte."Gutes Theater darf nicht langweilig sein", betonte der Intendant. Mit dabei in Weiden war auch Veronika von Quast, die sich häufig in Hauptrollen auf der Luisenburg präsentiert hatte und als "Fräulein Vroni" in "Kanal Fatal" der BR-Freitags-Comedy vielen ein Begriff ist. Die "Cats", die auf der Luisenburg in einem Steinbruch statt auf einer Müllkippe wirken, vollzogen ein Probetänzchen - sehr zum Gefallen der Zuschauer."Heidi" war ein Stück, das er schon immer im Hinterkopf hatte, verriet Lerchenberg. Da es aber sehr groß und aufwendig ist, werde das Familien-Musical erst jetzt aufgeführt: "Es ist ein Höhepunkt der Saison", machte der Intendant neugierig. Vor Ort waren die Hauptdarsteller Maria Kempken (Heidi), Thomas Zigon (Geißenpeter) und der Schweizer Paul Kaiser (Alm-Öhi), der sein Alphorn blies. Ein weiteres Stück ist die schwarze Komödie "Der Theatermacher" von Thomas Bernhard. Mehr Informationen unter www.luisenburg-aktuell.de, Karten beim NT-Ticketservice, Telefon 0961/85-550.