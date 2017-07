William Shakespeare stand Pate. Dessen berühmtes "Romeo und Julia" diente den Jugendlichen des "Magischen Projekts" als Vorlage für ihre eigene Schauspiel-Inszenierung der tragisch-romantischen Geschichte. Das Ergebnis erlebten die Zuschauer nun im Jugendzentrum - und es ging unter die Haut. Alle zwölf Workshop-Gruppen des "Magischen Projekts" mit Schülern aus Weiden und dem Landkreis wirkten am Theaterstück mit und hatten sich überlegt, was sie dazu beitragen könnten. Neben den Texten schrieben sie Lieder, studierten Tänze, darunter Breakdance, ein und gestalteten das Bühnenbild. Heraus kam ein Plot über Drogen, Liebe und Hoffnung. Unter der Leitung von Marlene Wagner-Müller entstand eine außergewöhnliche Neufassung von "Romeo und Julia". Die Vorsitzende des "Magischen Projekts", Julia Zimmermann, freute sich, dass das Theaterprojekt namens "Step by Step" eine so große Resonanz bei den Jugendlichen hervorgerufen hat. Sie bedauert aber, dass es zeitlich auf ein Jahr begrenzt war. Zimmermann wünschte sich für die Zukunft ein über mehrere Jahre angelegtes Projekt, denn noch heute kämen Anfragen von Schülern, die an den einzelnen Workshop teilnehmen wollten. Für den 9. September ist zum Abschluss des Projektes "Step by Step" ein großes Festival mit allen 130 Mitwirkenden im Juz geplant. Bild: rdo