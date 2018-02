Auch wenn die Sonne schon an der mächtigen Decke zehrt: Die Skisaison 2017/18 beschert Südtirol so viel Schnee wie seit Jahren nicht mehr. Statt Kunstschnee-Bändern, die in brauner Landschaft "verhungern", schenkt Meter hoher Naturschnee üppig Winterfreuden in weißer Landschaft.

Faire Preise, gute Küche

Premiumklasse

Brixen/Bruneck. Es müssen nicht die überlaufenen und häufig überteuerten Promi-Skigebiete sein: Es gibt sie noch - jene Resorts, die unterschätzt werden und im Image-Ranking hinten rangieren, weil sie keine glänzenden Namen tragen. Sie überzeugen jedoch mit qualitätsvolle Tugenden.Oberhalb der ehemaligen Bischofsstadt Brixen (übrigens Partnerstadt von Regensburg) thront die Plose . Vor allem während der Woche bieten die mehr als 40 Pistenkilometer ein geradezu exklusives Vergnügen, ohne jegliches Gewusel und Gedränge, von Wartezeiten an den Liften ganz zu schweigen. Allein die berühmte Trametsch - man sieht sie von der Autobahn aus - lohnt mit ihren 9 Kilometern Länge und der Differenz von knapp 1400 Höhenmetern einen Abstecher.Harmlos und aussichtsreich schwingt sich eine der längsten Abfahrten südlich des Alpenhauptkamms zuerst sanft über ein Panorama-Gelände, bevor sie kurz vor der Bergstation der Plose-Bahn wirklich einen rot-schwarzen Charakter annimmt. Meist breit ausladend, im Wechsel der Gefälle, lädt sie selbst den ambitionierten Skifahrer zu so vielen Varianten ein, dass auch die fünfte oder sechste Wiederholung noch spannend bleibt.Ein ebenso kurzweiliges Vergnügen bereiten im baumlosen, sonnenreichen Gelände die überwiegend gegen Süden und Westen ausgerichteten Pisten. Dank der Höhenlage - Talstationen in 1700 und 1900 Meter Höhe, Bergstation in 2505 Meter - bleiben die Abfahrten bis spät am Tag (meist) pulvrig. Die Beförderungsanlagen sind teils neu (wie die Gondel vom Berghotel Schlemmer aus), andere wirken etwas antiquiert wie die Plose-Bergbahn von St. Andrä aus. Die Haupt-Talstation präsentiert sich aber in moderner Optik. Wer das Understatement liebt und lautem, mondänem Glamour entfliehen will, findet auf der Plose für ein paar Skitage Erholung und Freude: bei fairen Preisen und guter Küche.Besonders gut gefallen hat es uns in der Pfannspitzhütte (2505m) und in der Trametschütte (1100m, kurz vor der Talstation). Hier verkehren mit Vorliebe auch die Einheimischen; sie wissen, wo der Einkehrschwung lohnt. Im Angesicht der Dolomiten versprechen Wanderwege hinüber zur Rossalm (2180m) und Schlemmer gemütliche Entspannung.Quasi im nördlichen "Windschatten" des quirligen und perfekten, aber inzwischen sehr frequentierten Skibergs Kronplatz, liegt das Ahrntal mit den Skigebieten Klausberg und Speikboden (vom Hauptort Bruneck links). Etwa 80 Dreitausender malen eine imposante, hochalpine Kulisse. Bis beinahe dreieinhalbtausend Meter hoch schrauben sich Gipfelgiganten wie Dreiherrenspitze oder Hochgall. Die 73 Pistenkilometer teilen sich die beiden, nur ein paar Kilometer entfernt gelegenen Resorts.Fast süchtig macht die Talabfahrt des Speikbodens, vor allem in Verbindung mit der Piste Nummer 4a/4b: von knapp 2200 Meter Höhe rasant, in allen Spielarten, runter auf 1050 Meter. Wie ein Adlernest thront eine der beliebtesten Skihütten Südtirols, die Sonnklarhütte, in 2400 Metern Höhe. Tipp: Von den beiden schwarzen Abfahrten schenkt 5a den eindeutig größeren Spaß.Wenn der in die Jahre gekommene, langsame Sessellift nicht wäre, würde die schwarze-rote Piste 4c/4 am Hühnerspiel des Klausbergs sicher zu den reizvollsten Abfahrten Südtirols zählen: so kühn und schwungvoll verläuft die Trassierung. Anders die Talabfahrt; Sie verspricht beim Einstieg mehr, als sie hält, denn sie wechselt bald in einen besseren Ziehweg, bevor sie erst kurz vor der Talstation noch einmal ruppig wird.Versierte Alpinskifahrer finden am Klausberg und Speikboden ihre Freude auf den Brettern, wobei der letztere - subjektiv gesehen - die smartere Wahl ist. Die "coole" Ausrichtung der meisten Pisten konserviert den Schnee bis weit in das Frühjahr hinein, in superber Qualität.