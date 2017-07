Die Kulturwerkstatt Kunstbau Weiden beteiligte sich am Kinderbürgerfest mit ihrem Tag der offenen Tür. Die Besucher durften die Arbeiten des letzten Jahres aus den Kursen und den Werkstätten bewundern. In der "Schiffswerft" bastelten Kinder fleißig Boote. Aus Milchtüten, Strohhalmen, Joghurtbechern, Holzspießen und Klebeband entstanden kleine, aber kreative Schiffe, die danach sofort in See stachen: Regatta auf dem Bach nebenan. Über 300 Milchtüten wurden dafür gesammelt, erklärte Kunstbau-Chefin Irene Fritz. "Wir arbeiten nur mit Recyclingmaterial." Daraus schuf ein Mädel sogar die Titanic, wie es stolz den Eltern mitteilte. Bild: Wilck