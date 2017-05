Timur Firsov ist ein Künstler. Der Achtjährige hat den Malwettbewerb für das Poster zum Kinderbürgerfest gewonnen. Auf 500 Plakaten, die auf die Veranstaltung am Sonntag, 16. Juli, in der Stadt und der Umgebung hinweisen, werden seine bunten Luftballone über der Naab zu sehen sein. Nun wurde der Junge für seine Kreativität belohnt.

Bei der Siegerehrung in der Sparkasse Oberpfalz-Nord erhielten die Schwestern Vanessa und Carolin Ries aus Weiden (zweiter Platz) und Melissa Pröm aus Freihung ein Geschenk (Rang drei). Lothar Höher von OTV, Katrin Karagounis von der Sparkasse Oberpfalz-Nord und Ewald Zenger vom Stadtjugendring überreichten auch den weiteren 17 Gewinnern Preise. Die Werkgruppe des Kepler-Gymnasiums, die für eine Gemeinschaftarbeit ausgezeichnet werden sollte, konnte nicht an der Siegerehrung teilnehmen. Sie hatte Unterricht.Eine Woche zuvor hatte eine Jury um Zenger die Preisträger ausgewählt. "Mein Assistent hat gesagt: 'Es war so schwierig. Nächstes Jahr musst du wieder ran", berichtete Höher vom Jury-Treffen. 116 Kinder hatten Bilder eingereicht. Er dankte der Sparkasse für den Druck der Plakate und den Vereinen für die Aktionen beim Fest. "Es ist eine große Freude, in der Jury zu sein", sagte Zenger. "Da sind so viele tolle Sachen dabei."Ihm fiel auf, dass die jungen Künstler immer wieder Clowns malen, aber noch nie einer beim Fest lustige Späße gemacht habe. Das müsse man ändern, sagte der Stadtjugendring-Chef.