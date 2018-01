Ob umgestürzte Lastwagen, brennende Lagerhallen oder die Einrichtung einer Materialseilbahn für ein Kamerateam: Die Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks sind jederzeit zur Hilfe bereit.

Strom für "Boxxenstopp"

Dreimal Gold

Jeder der 53 ehrenamtlichen Helfer des Technischen Hilfswerks leistete 2017 im Durchschnitt über 300 Stunden für gewöhnliche und außergewöhnliche Ereignisse. Grund genug für die Ortsgruppe, um verdiente Einsatzkräfte zu ehren und auf ein ereignisreiches Jahr zurückzublicken.2017 wurde der Ortsverband Weiden zu insgesamt 47 Einsätzen durch die Integrierte Leitstelle (ILS) Nordoberpfalz alarmiert oder direkt von anderen Behörden angefordert. Auch wenn es oft nur beim Einsatz des THW-Fachberaters blieb, sorgten weitere Alarmierungen für insgesamt rund 900 Einsatzstunden. Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren durchaus ein niedriger Wert, weil größere regionale oder überregionale Katastrophen glücklicherweise ausblieben. Dennoch sorgten unter anderem ein umgestürzter, mit Autoteilen beladener Lastwagen auf der A 6 und eine brennende Lagerhalle für längere Einsätze. Darüber hinaus wurden im Stadtgebiet viele Geschäfte und Gebäude nach Einbrüchen oder Bränden im Auftrag der Polizei oder der Feuerwehr gesichert.Weitere technische Hilfeleistungen konnten ohne Blaulicht und Martinshorn angegangen werden. Größere Maßnahmen waren dabei die komplette Stromversorgung des Tages der Bundeswehr sowie des Verkehrssicherheitstags "Boxxenstopp" mit mehreren Netzersatzanlagen. Zudem nahmen zwei Gruppen an der Absicherung der "Landshuter Hochzeit" teil. Abgerundet wurden die planbaren Einsätze mit der Unterstützung von Filmdreharbeiten: Durch die Einrichtung einer Materialseilbahn für das Kamerateam im unwegsamen Gelände.Im Jahresverlauf leisteten die THW'ler 3202 Ausbildungs- und Übungsstunden und waren 253 Stunden auf Lehrgängen an den beiden Bundesschulen. Das größte Ein-satztraining des Jahres war die im Sommer abgehaltene 24-Stunden-Übung, bei der sowohl eine größere Unwetterlage als auch ein Eisenbahnunfall im Stadtgebiet von Weiden zu bewältigen waren.Die Jugendgruppe mit derzeit 14 Mitgliedern hielt 2100 Ausbildungsstunden und Freizeitaktionen ab, wie zum Beispiel einen Besuch der Kartbahn in Wackersdorf. Außerdem wurden in rund 9550 Stunden der Ortsverband weiterentwickelt, Technische Dienste an den Fahrzeugen und Liegenschaften durchgeführt sowie an Sitzungen und Projektgruppen teilgenommen.Markus Wanninger (Geschäftsstelle Hof) und Ortsbeauftragter Andreas Duschner dankten allen Helfern, die mit ihrem ehrenamtlichen Dienst im THW Verantwortung für eine sichere Gesellschaft übernähmen, was längst nicht mehr selbstverständlich sei. Duschner hob hervor, dass die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Neustadt und der Stadt Weiden in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut worden sei. Projekte würden gemeinsam vorangetrieben, und der vorbeugende Katastrophenschutz sei mit der Zunahme von extremen Unwettern wieder stärker in den Fokus gerückt. Insbesondere mit Feuerwehren, Polizei, der ILS Nordoberpfalz und den Rettungsorganisationen bestünde ein partnerschaftliches Verhältnis.Für ihre besonderen Verdienste um das THW sowie ihre Vorstandsfunktionen in der Vereinigung der Helfer und Förderer des THW Weiden e. V. erhielten Vorsitzender Michael Braun, zweite Vorsitzende Birgit Grötsch sowie Schatzmeister Hans Grötsch jeweils das THW-Helferzeichen in Gold. Duschner betonte dabei, dass es für den Ortsverband kein besseres Team im Förderverein geben könne. Seit rund 14 Jahren sorge die Vorstandschaft dafür, dass die Finanzierung der örtlichen Gefahrenabwehr auf sicheren Beinen stehe und das Vereinsleben funktioniere.Für ihre langjährigen Dienste im THW Weiden geehrt wurden Hermann Riedl und Anton Sykora (jeweils 50 Jahre), Dieter Fischer (40 Jahre), Martin Schwabl (30 Jahre), Marc Badhorn, Stefan Duschner und Patrick Strobl (20 Jahre) sowie Sebastian Bürger, Sebastian Feiler und Marcel Thomas (10 Jahre).