Für ein Jahr befristet rückt Dekan Wenrich Slenczka kommissarisch an die Spitze des Evangelischen Männervereins. Trotz intensiver Suche im Vorfeld findet sich kein Nachfolger für den neun Jahre an der Spitze stehenden Ulrich Keltsch.

In seinem Jahresrückblick im Karl-Regler-Saal des Evangelischen Vereinshauses erinnerte Ulrich Keltsch an 22 Veranstaltungen mit 615 Teilnehmern, davon vier in Kooperation mit dem katholischen Männerverein St. Josef. Höhepunkte waren der Familientag in Reglersruh, die Fronleichnamswanderung und die Besichtigung der Pfreimdtalsperre. Pfarrer Bock referierte über Hospizarbeit. Ein Tagesausflug führte nach Furth im Wald. Der Vortrag "Weiden von oben" begeisterte.Beim Gedenken an den letzten Kriegsteilnehmer des Männervereins, Herbert Kießling, der im Oktober im Alter von 98 Jahren verstorben war, verwies Heinz Müller darauf, dass dieser 61 Jahre dem Evangelischen Männerverein angehört hatte. Kassier Günter Weber verzeichnete für die Unterstützung des Pfadfindertreffens 500 Euro sowie Ausgaben für gesellige Veranstaltungen."Jubilare sind die Jahresringe in einem Verein", sagte Heinz Müller, der die Ehrungen vornahm. Für 60 Jahre Zugehörigkeit wurde Alfred Peschke ausgezeichnet, für 50 Jahre Fritz Gollwitzer. 40 Jahre dabei sind Martin Kießling, Reiner Schniebel, Wilfried Kellermann, Otto Schindler und Heinz Harhaus.Bei der Neugestaltung des gepflasterten Bereiches um die St.-Michaelskirche werden Lösungen mit dem Denkmalschutz und der Stadt gesucht, um die Verkehrssicherheit auf den Gehwegen zu erhalten und die Parksituation rund um die Kirche zu regeln. Günther Roscher dankte Ulrich Keltsch im Namen des Vereins für seine umsichtige Vorstandstätigkeit. Dr. Slenczka bedauerte den Rückzug und lobte die tollen Programme und das Organisationstalent. Keltsch will wieder in das hintere Glied zurücktreten. Am Vatertag findet das Familienfest mit Andacht und Grillen auf der Reglersruh statt. Die Fronleichnamswanderung startet um 9.30 Uhr mit Treffpunkt am Großparkplatz.Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender ist kommissarisch Dr. Wenrich Slenczka, 2. Vorsitzender Günther Roscher, Kassier Günter Weber, Schriftführer Martin Lenz, Beisitzer: Ulrich Keltsch, Hartmut Geuß, Gerhard Opel, und Martin Lockl, Kassenprüfer Hans-Martin Meuß und Michael Girke. Bis zur nächsten Jahreshauptversammlung wird ein neuer Vorsitzender gesucht, der auf ein starkes Team zurückgreifen kann.