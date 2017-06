Der Circus Krone macht sich rar. In Weiden gastiert er mit der schönen Regelmäßigkeit von Olympischen Spielen: zuletzt im September 2013, nun wieder vom 5. bis 11. Juli 2017. Ein besonderes Gastspiel steht an - nämlich das zum Schnapszahl-Jubiläum "111 Jahre Circus Krone". Zu erleben sind 54 Artisten aus 14 Nationen und Nummern vom fliegenden Motorrad bis hin zum "König der Löwen". Lokale Premiere feiert das Programm "Evolution" - mit 20 neuen Attraktionen - am Mittwoch, 5. Juli, um 19.30 Uhr. Für diesen Abend gibt es bei Oberpfalz-Medien 10 mal 2 Karten zu gewinnen.

Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401628 an und spricht das Stichwort "Krone", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Montag, 19. Juni, um 12 Uhr geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!