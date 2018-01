Es sind nur noch Restkarten für den Blumenball 2018 der Gärtner und Floristen der Gartenbaugruppe Weiden und Umgebung erhältlich. Der Ball findet am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr im mit frischen Blumen üppig dekorierten Gustl-Lang-Saal und Foyer der Max-Reger-Halle statt. Es spielt die Klaus-Hörmann-Band aus Lauf an der Pegnitz. Wie immer wird der Blumenschmuck auf die Besucher je nach Platznummer verteilt. Der Vorverkauf läuft noch bei der Gärtnerei Gloßner in der Tachauer Straße

Wer keine Karte ergattern konnte, hat vielleicht bei Oberpfalz-Medien Glück. Wir verlosen sechs Mal zwei Eintrittskarten, abzuholen an der Abendkasse. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401628 an und spricht das Stichwort "Blumenball", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Mittwoch, 17. Januar, 13 Uhr, geschaltet. Rechtsweg ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!