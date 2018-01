Es gibt wieder eine Rauhnacht: Nach grandiosem Erfolg in den vergangenen drei Jahren kombinieren die "Swinging Hats", die "Oberpfälzer Schlossteufeln" und die städtische Eventmanagerin Gertrud Wittmann am Freitag, 5. Januar, wieder Countrymusik mit Feuer, Rauch und wildem Tanz. Ab 18 Uhr legen die "Swinging Hats" auf dem Platz vor dem Alten Rathaus Musik auf. Danach lassen die "Oberpfälzer Schlossteufeln" heimische Tradition lebendig werden.

Drei Geschichten von altem Oberpfälzer Brauchtum kündigt "Schlossteufel"-Pressesprecher Lorenz Weiß an. Rauch, Feuer und Gebimmel untermalen die Shows um die "Nebelfrau", die "Wilde Horde" und das "Besenweiberl". Die Truppe unter der Leitung von Tanja Gärtner mit Mitgliedern aus Regensburg, Amberg, Neumarkt und Schwandorf tritt seit 2004 auf. In Österreich sind die "Schlossteufeln" schon "Krampus-Gruppe des Jahres" geworden. Sie verstehen sich nicht als Perchten, sondern als "Krampusse", also Begleiter des Heiligen Nikolaus. Trotzdem gibt es am 5. Januar ab etwa 19 Uhr ein wildes Spektakel mit finsteren Gesellen. Wer wird alles sein Unwesen treiben? "Rauhwuggerl", "Hobangoaß" oder gar der "Bloudige Dammerl"? Kennengelernt haben sich die "Swinging Hats" und die "Schlossteufeln" bei einer Halloween-Party im SV-Sportheim. Seitdem gebe es ein freundschaftliches Verhältnis und gemeinsame Auftritte, berichtet Simone Sandner, Vorsitzende der Line-Dance-Formation. Sandners Gruppe sorgt übrigens auch für reichlich Speisen und Getränke bei der "4. Weidener Rauhnacht" am Oberen Markt.