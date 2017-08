Früh übt sich? Das gilt beim Ballett nur zum Teil. Denn auch im Erwachsenenalter kann man damit anfangen. Das bewies die Saisonabschlussfeier der Ballett-Schule an der VHS. Lehrer Norbert Schulze leitete die Vorführungen. Die Zuschauer waren begeistert und belohnten die Tänzerinnen immer wieder mit viel Beifall. Zu sehen war ein breites Spektrum, beginnend bei Übungen an der Stange bis hin zum Spitzentanz. Das Jahr über hatten die Tänzerinnen wöchentlich einmal sechzig bis neunzig Minuten trainiert. Dazu war Schulze regelmäßig aus München angereist. Dort arbeitet der gebürtige Wurzer an der international renommierten Ballettschule und Ballettakademie Bottaini Merlo International Center of Arts. "Selbstverständlich spürt man, dass einige Tänzerinnen bereits in der Jugend im Ballett-Unterricht waren", stellt Schulze fest. Vor allem unter diejenigen, die den Spitzentanz vorführten. Doch die meisten seien maximal seit zwei Jahren in seiner Gruppe. Dennoch seien ihre Leistungen mehr als zufriedenstellend. VHS-Fachbereichsleiterin Angelika Meindl führte durch die Feier. Nachdem Ballett-Kurse in der Vergangenheit in Zeiten von Temenuschka und Peter Tornev schon einmal bis zu 600 Teilnehmer hatten, war der Unterricht an der VHS zwischenzeitlich verschwunden. Die Kurse mit Schulze sind ein neuer Anlauf. Angebote für Neueinsteiger - auch Kinder und Jugendliche - soll es ab Herbst wieder geben. "Auch einen männlichen Tanzinteressierten würden wir bestimmt nicht ablehnen", sagt Schulze. Die Zwischenzeit bis zum neuen Saisonbeginn überbrücken "Workshops" mit Schulze auch in den Sommerferien. Bild: Bühner