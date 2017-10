Das Wichtigste zuerst: "Sie haben 70 Jahre lang der Volkshochschule ein Gesicht gegeben", sagt Stefan Frischholz, und meint damit alle ehemaligen wie gegenwärtigen Kursleiter und Mitarbeiter. "Sie waren und sind unser Aushängeschild", so der Geschäftsführer der VHS Weiden-Neustadt.

(hll) Mit diesen Dankesworten beginnt am Freitagabend die Festveranstaltung in der Aula der Bildungseinrichtung anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens. Ein Anlass, bei dem man es auch mal krachen lassen könne, fügt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß hinzu. Doch ehe es so weit kommt, hat sich der OB, der auch die Grußworte von Landrat Andreas Meier überbringt, natürlich noch ein paar Gedanken zum Jubiläum zurecht gelegt, auch solche, die durchaus zum eigenen Nachdenken anregen sollen.Bei der Gründung 1947 seien die Ziele die Wertevermittlung der neuen Bundesrepublik gewesen, so Seggewiß. "Das Angebot ist heute anders." Jedoch, nach mehr als 70 Jahren in Frieden und Freiheit, müsse man sich heute wieder mit diesen demokratischen Werten beschäftigen. "Erstaunlich, wie schnell die Menschen vergessen", so der Oberbürgermeister. Somit sei es womöglich an der Zeit, wieder zu den "Basics" der Erwachsenenbildung zurückzukehren.Ganz anders dagegen die Volkshochschule selbst: "Es ist ein wahres Miteinander", sagt Seggewiß und meint damit die Zusammenarbeit mit dem Landkreis in Sachen Aufbau und ständiger Weiterentwicklung der VHS, die nun vorerst mit dem Umzug von der ehemaligen Clausnitzerschule in die Räume der ehemaligen FOS/BOS einen neuen Höhepunkt fand. "Wenn man sieht, wie die VHS heute dasteht, war das der einzig richtige Schritt."Um diese beispiellose Entwicklung über sieben Jahrzehnte zu verdeutlichen, werden den versammelten Freunden und Mitarbeitern der Schule die wichtigsten Eckpfeiler der Erfolgsgeschichte als Revue aus Wort und Bild noch einmal vor Augen geführt. Von der ersten Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße 20, geprägt von den Schwierigkeiten der Nachkriegszeit, in welcher es mehr ums Überleben als Weiterbilden ging, von den langen Wanderjahren, bis endlich eine feste Bleibe gefunden wurde, bis hin zur Digitalisierungswelle der jüngeren Vergangenheit, in die auch die Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH fällt.Eine Erfolgsgeschichte also: Die Volkshochschule sei somit "die Antwort auf die Bildungsbedürfnisse der heutigen Zeit", ist Leiter Stefan Frischholz überzeugt und plädiert "für eine starke VHS im Sinne der Gründerväter".Zur Vervollständigung des Festakts fehlt dann nur noch eines, das zuvor geforderte "krachen lassen". Doch auch hier hat die VHS für alle Bedürfnisse Antworten parat: eine Pole-Dance-Vorführung mit Kursleiterin Carina Obermeier etwa, der Auftritt der orientalischen Tanzgruppe Munisa unter der Leitung von Elisabeth Scheck oder Sketche mit Annette Frischholz und Anja Scharnagl. Und nicht zuletzt die musikalische Umrahmung des Abends durch die Band "eXCLent" mit den Schwestern Corinna, Laura und Xenia Zettl.