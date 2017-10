Vom Verein zur gGmbH. So entwickelte sich die Volkshochschule in ihrer jüngeren Geschichte. Am Freitag feiert die Bildungseinrichtung den 70. Geburtstag. Staub hat sich nicht angesetzt. Die VHS versteht sich als moderner Dienstleister im Bildungsbereich, will sowohl Jung als auch Alt ansprechen.

Am 30. Mai 1947 fängt alles an. Unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Franz Josef Pfleger treffen sich erstmals Vertreter der städtischen Behörden, Schulen und Gewerkschaften, um über die Gründung einer Volkshochschule zu sprechen. Die sei absolut notwendig, heißt es dabei. Der zentrale Bereich der Volkshochschule soll in Tradition von Aufklärung und Demokratie stehen und einen Beitrag zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung und der Chancengerechtigkeit darstellen. "Bildung für alle Generationen" - so zitiert der heutige Geschäftsführer, Stefan Frischholz, das seit 70 Jahren gültige Leitbild der Volkshochschule.Die Besprechungen verlaufen erfolgreich - und dann ist es so weit: Das Sekretariat der Volkshochschule Weiden hält Einzug in die Räume des Bayerischen Gewerkschaftsbundes in der Bahnhofstraße 20. "Erster Leiter der VHS war Professor Alois Augustin Dimpfl", erzählt Frischholz. Das Semester startet am 15. September 1947 mit einer großen Zahl an wissenschaftlichen Vorträgen und Kursen. Diese finden alle an den Schulen Weidens statt. Das erste Kursprogramm der VHS enthält Themen aus dem Bereich Natur-, Kultur-, Politik- und Sprachwissenschaft. Dafür gibt es 1600 Anmeldungen. 70 Dozenten unterrichten die Teilnehmer.Bis in die 80er Jahre hinein muss das Sekretariat immer wieder umziehen, bis die VHS im Jahr 1982 in der ehemaligen Clausnitzer-Schule in der Sedanstraße endlich ein eigenes Gebäude mit Unterrichtsräumen bekommt. Ein letzter Umzug erfolgt 2014: in das Gebäude der ehemaligen FOS/BOS an der Allee.Auch bei den Kursangeboten kommt es im Laufe der Jahre zu Veränderungen. In den 50er Jahren schlägt die "realistische Wende" durch. Sie macht deutlich, dass abschluss- und berufsbezogene Inhalte in der Erwachsenenbildung unverzichtbar sind. Die VHS plant nun Kurse zu Berufsvorbereitung und -rückkehr. Ebenso können der Schulabschluss nachgeholt und international anerkannte Sprachzertifikate erworben werden.Im Zuge der Digitalisierung laufen ab 1984 an der Wirtschaftsschule die ersten EDV-Kurse. Heute gibt es eine eigene Anlage in den VHS-Räumen, die als anerkanntes Microsoft-Weiterbildungs-Zentrum 70 PC-Plätze vorhält. In den 90ern erfolgt zudem eine weitere Professionalisierung im Gesundheitsbereich. 23 Abnehmkurse beginnen 1986. Zudem begründen eine zunehmende Zahl von Deutschkursen und die jährlich über 1000 externen Sprachzertifikatsprüfungen die Spezialisierung im Zertifikate- und Integrationsbereich. "Im Jahr 2009 gab es einen Betriebsübergang vom eingetragenen Verein zur gemeinnützigen GmbH, und seit 2016 heißt unsere Bildungseinrichtung Volkshochschule Weiden-Neustadt gGmbH", blickt Geschäftsführer Frischholz auf weitere einschneidende Änderungen zurück."Da wir aus dem Landkreis immer Zuschüsse bekamen, erweiterten wir den Aufsichtsrat um den Kreiskämmerer." Derzeit erteilen 236 Dozenten 12 527 Menschen in 887 breit angelegten Kursen Unterricht. Frischholz: "Am beliebtesten sind die Bewegungs-, Koch-, und Sprachkurse."Mit geladenen Gästen feiert die VHS ihren Geburtstag bei einem Festakt am Freitag, 6. Oktober.