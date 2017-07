(rdo) Zu einem Ballettabend lädt die Ballettschule Evelina Yosifova am Mittwoch, 12. Juli, um 19 Uhr ins Evangelische Vereinshaus ein. Das vielseitige Programm, das die Schüler zeigen werden, beinhaltet klassische Werke aus dem Ballettrepertoire wie "Schwanensee", "Don Quichote", "La Bayadere", "Chopinian", "Silvia", "Le Corsaire", "Die Jahreszeiten" (Alexander Glasunow). Etwa 40 Schülerinnen im Alter von 4 bis 20 Jahre wollen mit ehrgeizigem Einsatz das Publikum begeistern und dabei ihr Bestes geben.

Kartenvorverkauf in der Ballettschule, Bahnhofstraße 28, Telefon 0170/900 34 80 und in der Buchhandlung "Stangl & Taubald", Wörthstraße 14, Telefon 0961/482200. Der Eintritt beträgt zehn Euro, ermäßigt sechs Euro. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich.