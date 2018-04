Vor Start des 82. Frühlingsfests Erinnerung an den Rummel von 1968

Geschichte wiederholt sich eben doch. Zum Beispiel an diesem Freitag, wenn das Frühlingsfest eröffnet wird. Vor 50 Jahren – nur um einen Tag zeitversetzt – passierte das auch.

Damals ging’s allerdings nicht an der Conrad-Röntgen-Straße, sondern auf dem Schützenhausplatz rund – in schicken, alten Limousinen oder auf Vespa-Rollern, wie hier im Bild von damals zu sehen ist. Und noch einen entscheidenden Unterschied gibt es wohl: 1968 war’s kalt, Regen gab’s obendrein. Für heuer scheint es trocken zu bleiben, bei fast 20 Grad. Bestes Festwetter also.