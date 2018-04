Geschichte wiederholt sich eben doch. Zum Beispiel an diesem Freitag, wenn das Frühlingsfest eröffnet wird. Vor 50 Jahren - nur um einen Tag zeitversetzt - passierte das auch. Damals ging's allerdings nicht an der Conrad-Röntgen-Straße, sondern auf dem Schützenhausplatz rund - in schicken, alten Limousinen oder auf Vespa-Rollern, wie hier im Bild von damals zu sehen ist. Und noch einen entscheidenden Unterschied gibt es wohl: 1968 war's kalt, Regen gab's obendrein. Für heuer scheint es trocken zu bleiben, bei fast 20 Grad. Bestes Festwetter also. Sollte die Vorhersage aber nicht halten, was sie verspricht, sind unter www.onetz.de/1851082 noch ein paar Bilder mehr vom Rummel von 1968 zu sehen. Archivbild: Bonkoß