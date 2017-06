Drei Kandidatinnen. Fünf Aufgaben. Eine Publikumsbefragung. Und dann verkündete die Jury das Ergebnis: Weidens neue Bierkönigin heißt Laura Wenzl.

"Viele schöne Frauen"

Schlager gibt Ausschlag

(hcz) Die 21-jährige Weidenerin ist Pferdewirtin von Beruf. Im vergangenen Jahr war sie schon "Bier-Prinzessin". Und auch diesmal war's wieder eine Riesengaudi im Festzelt des Geselligkeitsvereins "Höhe 308" auf dem Bolzplatz hinter der Johanneskirche.Gute Stimmung herrschte von Anfang an. Die Showband "D'Allerscheyst'n" heizte mit höllischen Rhythmen ein, die Mitglieder der "Höhe 308" und der "Höhe 309", des "weiblichen Pendants" zum Männerverein, sorgten für das leibliche Wohl. Stadtrat Horst Fuchs, gleichzeitig 2. Vorsitzender des Veranstalters, grüßte die Gäste namens des Oberbürgermeisters. Dieser ließ ausrichten, dass er die Brauchtumspflege durch die "Höhe" schätze und rief dazu auf, die "einzige verbliebene Weidener Brauerei" zu unterstützen. Heiner Nachtmann von "Gambrinus" hatte wieder die Moderation der Veranstaltung übernommen. Er bat "aus den vielen schönen Frauen im Zelt" drei auf die Bühne: Laura Wenzl, Julia Budnik und Julia Dietz.Bei der ersten Prüfung galt es, einen Witz zu erzählen und einen Trinkspruch zum besten zu geben. Beim Masskrugstemmen hielten alle Kandidatinnen verblüffend lange durch. Leichte und schwere Fragen gab es beim "Bier-Quiz". Wo wird weltweit am meisten Bier gebraut? Antwort: In China (gut fünf Mal so viel wie in Deutschland). Wann wurde die "Höhe 308" gegründet? Richtig: 1964. Und wie viel ist ein halber Hektoliter? Na, wer das nicht wusste, dem fehlten entscheidende Punkte.Schließlich galt es noch, Senfbrezen zu essen und mit einem Bierzeltschlager Stimmung zu verbreiten. Hier holte sich Laura Wenzl, begleitet von einem Akkordeonspieler, mit "Es gibt kein Bier auf Hawaii" den entscheidenden Vorsprung. Die Publikumsabstimmung machte den Triumph komplett: Laura, die mit großem Gefolge aus Freunden und Verwandten gekommen war, hatte die Nase vorn. Als Jury wirkten Carmen Trauner, die Vorjahres-Bierkönigin, "Höhe 309"-Chefin Rosi Polland, Klaus Grünbauer, einer der Hauptsponsoren, Heimatring-Vize Norbert Uschald und Stadtrat Hans Forster.Julia Budnik, eine 25-jährige Elekronikerin aus Theisseil, und Julia Dietz, 23-jährige Mutter von zwei Kindern aus Konnersreuth, tragen nun ein Jahr lang den Titel "Bierprinzessin". Die Königin darf jetzt ein Jahr lang einen Nissan Micra fahren, zur Verfügung gestellt vom Autohaus Bücherl. Alle drei Bewerberinnen erhielten Gutscheine für "Gambrinus"-Bier und Bekleidung von Hajo-Müller, Blumensträuße sowie Landtags- und Bundestagsfahrten.