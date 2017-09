Die Weidener Feuerschützen lassen eine Bombe platzen: Das 119. Volks- und Schützenfest im August war das letzte, das sie auf die Beine gestellt haben. Nun müssen die Stadträte entscheiden, ob und wie es weitergehen soll.

"Stress pur"

Zeit drängt

Für den Knaller sorgte am Montagmorgen 2. Schützenmeister Ronald Hetzner. Per Mail schickte er eine Erklärung an die Medien: Der Beirat der Königlich-privilegierten Feuerschützengesellschaft 1507 (FSG) habe den Beschluss gefasst, "die Organisation und Durchführung des Volks- und Schützenfestes der Stadt Weiden nicht weiter fortzuführen". Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und die Verantwortlichen der Stadt von der Liegenschaftsabteilung seien bereits informiert.Laut Hetzner hatte der Beirat über ein Vertragsangebot der Stadt und "die weiteren Begleitumstände" beraten. Den Beschluss habe das Gremium einstimmig gefällt, heißt es in der Mail. Nach NT-Informationen fand die entscheidende Sitzung des achtköpfigen Gremiums bereits am Donnerstag statt. Auf dem Tisch lag das Angebot der Stadt, den ausgelaufenen Fünf-Jahres-Vertrag zur Ausrichtung des Fests um ein weiteres Jahr zu verlängern. "Das geht natürlich nicht", sagt Organisator, Ehrenschützenmeister Karl-Heinz Rudnik. "Wir müssen längerfristig planen können." Und außerdem: "Ich hätte niemanden, der's macht." Der Nachwuchs im Verein habe kein Interesse daran - "und wir selbst werden auch nicht jünger".Nachdem die erkrankte Schützenmeisterin Carola Girisch seit längerer Zeit außer Gefecht ist, führte ihr Vorgänger Rudnik Regie beim 119. Schützenfest. "Das ist ein Haufen Arbeit, Stress pur." 10 bis 15 Mitarbeiter aus Reihen des Vereins seien eingebunden. OB Seggewiß unterbreitete den FSG-Verantwortlichen zwar ein Gesprächsangebot für Oktober. Mit dem Beschluss vom Donnerstag, so stellt Rudnik jetzt aber fest, "hat sich das erledigt". Klingt nach einer definitiven Entscheidung."Amtsmüde" waren die Ausrichter schon seit längerem. Unter anderem die Pachtkosten für den neuen Festplatz und die wachsenden Ausgaben für Sicherheitskräfte schmälerten den Erlös, den die Gesellschaft in ihr Schützenhaus am Hetzenrichter Weg steckte. Rudnik verweist zudem auf die starke Konkurrenz durch Feste im Umland. Die Besucherzahlen seien empfindlich geschrumpft. Attraktive Fahrgeschäfte bevorzugten im fraglichen Zeitraum andere Standorte. Das Fest habe zuletzt zwar noch keine roten Zahlen geschrieben - "aber die Tendenz ging schon gegen null". Für 2018 stellte die Stadt den Feuerschützen laut Kämmerin Cornelia Taubmann einen Zuschuss in Aussicht, für die Folgejahre möglicherweise günstigere Konditionen und Hilfe bei der Organisation. Vergeblich.Bedeutet der Rückzug der FSG das Aus fürs Volksfest? Die Stadt unternehme alles, damit es sein 125. Jubiläum feiern könne, bekräftigte OB Seggewiß noch beim Schaustellerfrühschoppen im August. Und: "So ein Traditionsfest gibt man nicht auf. Das ist eine Verpflichtung." Nun sei die Politik am Zug, stellt Kämmerin Taubmann fest: Die Stadträte müssen entscheiden, ob und wie sie das Fest beibehalten wollen. Eine Beteiligung der Feuerschützen hält Taubmann nicht für ausgeschlossen: "Sie könnten für das Traditionelle zuständig sein. Wir suchen auf jeden Fall nochmals das Gespräch mit ihnen."Soll die Stadt den Rummel in Eigenregie auf die Beine stellen - wie schon das Frühlingsfest? Dies hätte durchaus Vorteile, meint Stadtrat Hans Blum, seit sieben Jahren Platzmeister beim Schützenfest: Mit den Fahrgeschäften und Schaustellern "könnte man ganz anders verhandeln", Kombi-Lösungen wären möglich. Es müsste aber schnell eine Entscheidung her. Nach Blums Worten müssten die Ausschreibungen fürs 120. Volksfest im September oder Oktober beginnen.Dass die FSG eine "riesenlange Tradition" beendet, bedauert Blum. "Mir blutet das Herz, aber ich kann die Schützen verstehen." Nicht sterben dürfe das Volksfest selbst, fordert der Stadtrat: "Wir haben den neuen Festplatz doch nicht nur für eine Woche Frühlingsfest gebaut. Da würden uns die Leute ja auslachen."