Weißwürste und Pizza, Kartoffelsuppe und Pasta, Weiden und Macerata. Das Herbstfest steht heuer im Zeichen der bayerisch-italienischen Freundschaft. Dafür haben sich Händler, Stadt und Vereine ordentlich ins Zeug gelegt.

Das Bühnenprogramm am Oberen Markt im Überblick 10 bis 12 Uhr: Traditioneller Weißwurstfrühschoppen



10 bis 11 Uhr: Bayerische Unterhaltung mit den "Hulzstoussboum"



11 bis 11.30 Uhr: Linedance mit "The Swinging Hats"



11.30 bis 12.30 Uhr: Bayerische Unterhaltung mit den "Hulzstoussboum"



12.30 bis 12.45 Uhr: Bayerischer Volkstanz mit "D'Altbairischen"



13 bis 13.15 Uhr: Mitmachen oder Zusehen bei Zumba Fitness mit Sanja Aracic



13.45 bis 14 Uhr: "DanceKids" mit Hip-Hop präsentiert von der DJK Weiden



14 Uhr: Begrüßung mit Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Schild-Janker sowie der Honigprinzessin Doris Grünbauer



14.15 bis 14.30 Uhr: "DanceKids" mit Hip-Hop präsentiert von der DJK Weiden



15 bis 15.30 Uhr: Tanzschule Vezard mit verschiedenen Tänzen



15.30 bis 18 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit Monika Bram



Am Unteren Markt, 14 bis 17 Uhr: Kinderflohmarkt; Musikalische Umrahmung mit Alleinunterhalter "Helmy"

Der Herbstbeginn und das Weidener Fest gehören fest zusammen. Am Samstag, 16. September ist es wieder so weit. Dann locken von 10 bis 18 Uhr wieder viele Verkaufsstände, Vorführungen sowie der große Kinderflohmarkt in die Innenstadt. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr die Partnerschaft mit der italienischen Stadt Macerata.Beim Bummeln durch die Innenstadt lassen sich die neuesten Herbst- und Wintertrends entdecken. Die Weidener Händler bieten tolle Sonderaktionen. Rund um das Alte Rathaus stehen Stände mit herbstlichen Dekorationen und handgemachten Geschenken. Am Oberen Markt erwarten die Besucher der traditionelle Weißwurstfrühschoppen mit frischem Zoigl und ein Bühnenprogramm mit Tanz und Musik.Passend zum Fest-Motto locken in der Fußgängerzone viele italienische Köstlichkeiten wie Arancini, Pizza fritta oder Pastagerichte. Aber auch Freunde der bayerischen Küche kommen am Oberen und Unteren Markt auf ihre Kosten: Bei ofenfrischem Schäuferl, hausgemachter Erdäpfelsupp'n, Obaztn- oder Griebenschmalzbrot bleiben keine kulinarischen Wünsche offen.Auf dem Weiden-am-See-Platz organisiert das Kulturamt zusammen mit dem Verein Weidener Städtepartnerschaften ein bayerisch-italienisches Städtepartnerschaftsfest mit Weinen, bayerischem Bier, Kaffee und Kuchen. Künstler Angelo Palazzotto umrahmt mit italienischer Musik von 12.30 bis 16.30 Uhr das Programm. Auch für die kleinen Gäste ist beste Unterhaltung garantiert.Der Stadtjugendring kommt mit seinem Spielewagen. Und ab 14 Uhr findet am Unteren Markt der Kinderflohmarkt statt, bei dem Kinder ihre Schätze präsentieren und verkaufen. Alle Interessenten, die sich mit einem Stand am Kinderflohmarkt beteiligen möchten, können sich unter Telefon 0961/38980-0 anmelden.