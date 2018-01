Prächtige Stimmung, ein prunkvoll geschmückter Saal, elegante Gäste und ein nobles Ambiente. Der Stadtball in der Max-Reger-Halle sprengt feiertechnisch alle Dimensionen.

Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und seine Gattin Maria begrüßten bei der Großveranstaltung am Samstag alle Gäste mit Handschlag am Eingang und wünschten ein gutes neues Jahr. Dazu gab es ein kleines Präsent. Im Untergeschoss unterhielt Michael Bertelshofer am Piano die Besucher bis zum Ballbeginn. Dazu gab es Sekt an der "Peschke"-Bar.Als Seggewiß gut 500 Hände geschüttelt hatte - der Stadtball war restlos ausverkauft - dankte er den Sponsoren, knapp 20 an der Zahl, die den Ball finanziell oder durch Mitarbeit unterstützt hatten. Unter den Gästen waren auch viele aus dem Stiftland, aus Amberg und Regensburg. Die weiteste Anreise, so Seggewiß, dürfte Annaberg-Bucholz' Oberbürgermeister Rolf Schmidt gehabt haben. Stark vertreten waren außerdem Vertreter der US-Garnison Grafenwöhr sowie der Bundeswehr.Nicht nur ein Ohrenschmaus, sondern auch eine Augenweide war das achtköpfige "One & Six Symphonic Strings"-Orchester, verstärkt durch vier Streicherinnen des Nürnberger Symphonieorchesters. Auf der stets mit exzellenten Lichteffekten bestrahlten Bühne boten die Musiker ein Feuerwerk an brillanter Tanz- und Unterhaltungsmusik. Actionreiche, akrobatische und elegante Einlagen bot die Standardformation der Tanzschule Höllriegl mit ihren Quickstep-, Walzer- und Rock 'n' Roll-Vorführungen.Seggewiß dankte Claudia Höllriegl, ebenso wie Ballorganisatorin Gertrud Wittmann mit Blumen. Auch die Narrhalla erhielt viel Beifall für einen begeisternden Showtanz der Prinzengarde. Huldvoll grüßten Faschingsprinz Derek I., Prinzessin Regina I. und die fröhlichen Mitglieder des Präsidiums der Weidener Faschingsgesellschaft. Ab 22 Uhr steppte im Obergeschoss der Bär. Spitzen-DJ Peter Möhrle legte auf. Die Tanzbegeisterten nutzten die intimere Atmosphäre des kleinen Saals bis in die frühen Morgenstunden. Um Mitternacht ließ die Hüttel-Gastronomie mit ihrem reichhaltigen Büfett keine Wünsche offen.