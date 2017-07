Wer wird Weidens Schönste?

Dass "Miss Weiden" tatsächlich aus Weiden stammt, kommt nicht allzu oft vor. Schon sechs Jahre ist es her, dass Ina Schütz das Kunststück gelang. Eine Chamerin gewann die Schönheitskonkurrenz vor einem Jahr: Nicole Zach. Und wer wird "Miss Weiden 2017"? Das entscheidet sich am Dienstag, 15. August. Erneut präsentieren sich die Bewerberinnen beim Volks- und Schützenfest dem Publikum und der Jury im Festzelt an der Conrad-Röntgen-Straße. Der Contest beginnt um 19 Uhr.

Die Veranstalter, die Miss-Germany-Corporation und die Festbetriebe Böckl suchen noch Teilnehmerinnen. Voraussetzungen: 16 bis 29 Jahre alt, ledig, kinderlos, deutsche Staatsangehörigkeit. Zudem darf es keine Oben-Ohne- oder Nacktaufnahmen geben. Im Festzelt zeigen sich die Schönen zunächst in Abendgarderobe und führen ein Kurzinterview mit Moderatorin Doris Melchner. Für den zweiten Durchgang schlüpfen sie in Bademode. Die mit bekannten Persönlichkeiten besetzte Jury kürt die Siegerinnen. Interessierte melden sich bei MGC - Miss Germany Corporation Klemmer, Nummer 0441/8008640, oder per E-Mail an s.zimmermann@missgermany.de. Vielleicht fühlen sich ja auch "echte Weidenerinnen" angesprochen ...