Passanten trauten am Freitag ihren Augen nicht. Was steht denn da vor dem Fotogeschäft Brenner? Zwei Lamas. Ihr Besitzer Willi Schimmer benötigte ein Ersatzteil für seine Fotokamera und war deshalb mit den beiden Tieren in die Mooslohstraße gekommen. Eigentlich ist er eher auf Wanderwegen anzutreffen: Seit April durchstreift Schimmer zu Fuß Deutschland, immer in Begleitung der Andentiere.

Schimmer stammt aus Piding im Berchtesgadener Land, wo er Trekkingtouren mit Lamas anbietet. Irgendwann beschloss er mit seinem Freund Eugen Treichl, der ebenfalls Lamas hält, eine Tour durch die Republik zu machen: Los ging's im April am Bodensee, Pfingstmontag erreichte man die Ostseeinsel Fehmarn. Nun geht es wieder zurück in den Süden, nach Passau, weshalb Schimmer auch via Goldsteig an Weiden vorbeikam.Schimmer und seine Lamas Rocky und Lanzelot laufen nicht den kompletten Weg. Stattdessen wechseln sie sich alle drei Wochen mit Treichel und anderen Lamas ab, damit sich die Tiere nicht zu sehr anstrengen. Am Tag legt der Oberbayer bis zu 25 Kilometer zurück. Wie in Südamerika werden die Lamas als Träger für die Rucksäcke eingesetzt. Auf die Frage, warum er das macht, sagt Schimmer: "Ich will mit meinen Tieren laufen, und für mich war es von jeher schon immer ein Traum, Deutschland so langsam wie möglich zu erkunden. Die verschiedenen Regionen haben ihren Reiz, und ich lerne viele nette Menschen kennen."