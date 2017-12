Vor zehn Jahren hat der Landtag das erste Rauchverbot im Freistaat beschlossen. Einige Wirte beklagen nun aber neue Probleme.

Neuer Vorschlag Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) setzt sich für noch mehr Schutz für Kinder vor gefährlichem Qualm ein. Ihr Vorschlag: In Autos, in denen auch Kinder und Jugendliche sitzen, soll nicht geraucht werden. Die Einführung eines entsprechenden Verbots liege aber im Kompetenzbereich des Bundes. (dpa)

Weiden/Amberg. "Für die Wirtschaften, die auf Raucher angewiesen sind, hat das Rauchverbot Einbußen gebracht", sagt Robert Drechsel, Wirt im "Alten Schuster" in Weiden. Manche seiner Kollegen hätten durch das strikte Gesetz 30 Prozent ihrer Gäste verloren. Viele Betriebe, die vor allem Getränke ausschenken, hatten mit der Umstellung zu kämpfen, sagt Ulrich Korb, von der Dehoga-Bezirksgeschäftsstelle in Regensburg. So wie der Winkler-Bräuwirt in Amberg. Der Wirt Wolfgang Beringer erinnert sich an 40 Prozent Umsatzeinbußen 2008 und 2009. "Die Kartenspieler sind komplett ausgeblieben. Früher war ein Drittel meines Wirtshauses voll mit Kartenspielern", berichtet er. Im "Alten Schuster" sitzen die Stammgäste nicht mehr so lange wie zuvor, sagt Drechsel.Durch das neue Gesetz, das nach einem Volksentscheid beschlossen wurde, würden zumindest alle Gaststätten gleich behandelt, findet der Amberger. 2006 hatte er den Winkler-Bräuwirt erst eröffnet und sein Konzept auch für rauchende Gäste erstellt. Die Probleme rund ums Verbot hätten sich inzwischen jedoch relativiert. Aber: "Die Gemütlichkeit fehlt.""Die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, zum Rauchen rauszugehen", sagt Drechsel. Doch aus dem Rauchproblem werde schnell ein Lärmproblem, wenn sich Nachbarn nachts über die zu laute Unterhaltung der Gäste zum Beispiel vor einer Kneipe beschweren. Dem stimmt auch Beringer zu. Der Lärm hat zur Folge, dass mancherorts die Sperrzeiten ausgeweitet wurden - so wie in Fürth, erinnert sich der Wirt vom "Alten Schuster". Gasthäuser müssen dort nun schon eher schließen. "Das Eingreifen des Staates in mein Eigentum, mein Wirtshaus, finde ich falsch", ärgert sich Drechsel noch immer. Er habe schon frühzeitig Nichtrauchern separate Räume angeboten. Diese Lösung hätte der Wirt dem generellen Rauchverbot vorgezogen. In Speiserestaurants sei das Verbot dagegen ohne große Probleme akzeptiert worden, erinnert sich Korb.Heute ist das Rauchverbot nur noch selten Thema in der Regensburger Dehoga-Geschäftstelle. Hin und wieder frage jemand nach, ob die E-Zigarette erlaubt sei. "Auch das nicht", antworte Korb immer. Wirte, die das Rauchen ermöglichen, müssen mit einem Bußgeld rechnen, erläutert er. Manche Raucher würden deshalb auf Vereinsheime ausweichen, wo das Qualmen teilweise geduldet werde - nach Rechtsanwalt Korbs Auffassung zu Unrecht.