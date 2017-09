Seine Zehen sind jetzt noch etwas taub. "Vielleicht hatte ich die Schuhe etwas zu fest geschnürt, wegen der Belastung bergab", meint Wolfgang Holl. Ein Wunder ist es jedenfalls nicht: Schließlich hat er 600 Kilometer und 24 000 Höhenmeter zu Fuß bewältigt.

Kein Gramm zu viel dabei

Sonne, Schnee und Hagel

Lockeres Drahtseil

Sektempfang in Venedig

2018: Konstanz-Verona?

Von Jutta PorscheSeine Herausforderung: Eine Alpenüberquerung auf dem Traumpfad München-Venedig. Schon eineinviertel Jahre davor hat er mit den Vorbereitungen begonnen und sich versichert, dass er vier Wochen Urlaub am Stück nehmen kann. Dafür ist der Krankenpfleger auf einer Intensivstation des Weidener Klinikums seinem Stationsleiter heute noch dankbar. Denn in drei Wochen ist die Strecke nicht zu schaffen.Der Weidener (39) hat sich akribisch auf den Gewaltmarsch vorbereitet. Absolvierte 100-Kilometer-Touren mit dem Rad, ruderte im Keller und joggte mit vollgepacktem Rucksack von Weiden nach Floß. Nichts für Weicheier also. Schon in jungen Jahren hat Wolfgang Holl gerne Sport gemacht. Nicht leistungsmäßig, aber: "In unserer Jugend ist man viel mit dem Rad gefahren. Auch mal bis zur Oma in der Nähe von Wiesau. Oder auch gelaufen." Dazu kamen 90-Kilometer-Märsche bei der Bundeswehr. Zwei Fahrräder in der Wohnung belegen, dass er gerne mit dem Rad unterwegs ist. Und auch in seinem Beruf als Krankenpfleger legt der 39-Jährige einiges an Strecke zurück.Bevor er die 600 Kilometer unter seine Sohlen nahm, hat er seine Ausrüstung akribisch zusammengestellt. "Ich wollte nicht zu viel tragen." Zelt, Schlafsack und Kocher sollten garantieren, dass er notfalls auch ohne Hütte übernachten kann. Also musste alles ultraleicht sein. 340 Gramm wiegt sein Schlafsack. "Ein Hauch von Nichts." Bei der Kleidung beschränkte er sich auf wenige T-Shirts, die nötigen Wetterjacken, Hosen und zwei Paar Socken. Jeder andere Gegenstand wurde penibel abgewogen und notfalls leichter gemacht. Am Rucksack entfernte Wolfgang Holl unnötige Bänder und den überstehenden Hüftgurt. Zahnbürste samt Einsteckhülle perforierte er mit Löchern und bei den Badeschlappen für die Hütte säbelte er einen Teil der Sohle ab. "Jedes Gramm zählt."Nichtsdestotrotz schulterte Wolfgang Holl einen Rucksack mit 20 Kilogramm Gewicht, darunter auch Verpflegung und drei Liter Wasser, als er am 22. Juni in München aufbrach. Seine Freundin Jeanette begleitete ihn auf der ersten Etappe bis Wolfratshausen, sein Vater Werner Holl am zweiten Tag bis Bad Tölz. Dann marschierte er allein weiter. Doch schon am fünften Tag stieß er auf ein Frauentrio - eine Holländerin, eine Irin und eine Schwäbin -, dem er sich anschloss. "Das war ganz witzig. Wir kamen aus drei Ländern, hatten drei verschiedene Wanderführer für den Weg, waren uns alle fremd und hatten doch das gleiche Ziel."Von strahlendem Sonnenschein über Regen, Schnee und Hagel war alles vertreten. Wolfgang Holl und die Holländerin Charlotte wollten noch einen Gipfel mitnehmen, von dem der Hüttenwirt geschwärmt hatte. "Die anderen zwei gingen voraus, und wir kamen dann in ein Unwetter mit Hagel. Wenn's in den Bergen kracht, wird einem schon mulmig", gesteht Holl. "Bis zur Hütte war ich patschnass bis in die Schuhe." Strahlender Sonnenschein herrschte dagegen auf dem Piz Boè (Italien). Mit 3125 Metern der höchste Punkt der Tour. "Wir hatten eine phänomenale Aussicht", schwärmt Holl. "Überwältigend war auch der Blick vom Karwendelhaus ins Gebirgstal."An manchen Tagen legten die Wanderer 1000 Höhenmeter bergauf und 1000 Höhenmeter bergab zurück. Das spürt man in Muskeln und Knochen. Was tun dagegen? "Da bleiben nur Lockerungs- und Dehnübungen, die Einnahme von Magnesium und Energieriegel mit Proteinen", meint Wolfgang Holl. Um Blasen zu vermeiden, rieb er seine Füße täglich mit Hirschtalg ein. Auch einige brenzlige Situationen galt es zu bewältigen. "Einmal haben wir im Nebel den Weg verfehlt, sind über ein Geröllfeld gelaufen. Plötzlich stand da ein Schild: Achtung! Lebensgefahr!" Steinschläge drohten. Doch die Vier hatten Glück, kehrten unversehrt um.Einige Klettersteige weckten auf dem Traumpfad ein mulmiges Gefühl. Nicht nur, weil es links Hunderte Meter steil in die Tiefe ging. Auch weil das am Berg befestigte Drahtseil, das als Handlauf diente, nicht mehr an allen Haken fest hing und somit stellenweise lose in der Luft baumelte. Und weil der Berg an manchen Stellen kaum rechten Halt für die Füße bot. Nichts für Menschen mit Höhenangst also. Auch dem 39-Jährigen war an einigen Stellen unwohl. "Ich bin zwar Mitglied im Alpenverein. Aber Klettersteige bin ich vorher noch nie gegangen."Was einen so eine Wanderung lehrt: "Bescheidenheit", meint Wolfgang Holl. "Man merkt, mit wie wenig man auskommen kann." Auf den Hütten gibt es weder Fernsehen noch Auto noch Internet. Und für die Tour selbst nimmt jeder nur das Allernötigste mit. "Dafür erscheint einem das Angebot in jedem kleinen Bergladen überwältigend: Zahnpasta, Seife, Obst und so weiter. Obst gibt es selbst auf den Hütten nur selten."Abgenommen hat der 39-Jährige trotz der Strapazen und Entbehrungen nicht. "In den Bergen schon. Aber das habe ich im Flachland wieder zugelegt. Da habe ich schon mal zwei große Pizzen an einem Abend vertilgt." Die letzten Etappen legte er mit der Holländerin Charlotte allein zurück. Die beiden anderen Frauen hatten die Tour vorher abgebrochen. Besonders positiv hat er den Weg durch das italienische Flachland allerdings nicht in Erinnerung. Er führt häufig an vielbefahrenen Straßen entlang. Als Wanderer lebt man gefährlich. "Die italienischen Autofahrer schneiden die Kurven und fahren wie die Henker. Das ist fast so gefährlich wie am Klettersteig." Dafür war der Empfang in Venedig umso herzlicher. Freundin Jeanette und ein befreundetes Paar empfingen ihn mit Sekt und Eis. "Das schmeckte nach der Tour richtig, richtig gut."Der 39-Jährige verfolgte mit seiner Alpenüberquerung noch einen anderen Zweck, der sich ebenfalls erfüllt hat. "Ich wollte einfach mal den Kopf freibekommen, entspannen. Die Arbeit auf der Intensivstation bedeutet große Verantwortung. Da geht es oft um Leben und Tod. Manchmal bleiben nur wenige Sekunden für eine Entscheidung. Man steht ständig unter Anspannung." Auf dem Traumpfad fiel die Anspannung tatsächlich ab, von Wolfgang Holls Kopf und Rücken. "Obwohl ich den schweren Rucksack hatte, war mein Rücken auf der Tour viel entspannter." In 26 Tagen hatte er sein Ziel erreicht: Vom Marienplatz bis zum Markusplatz in Venedig. Drei Tage früher als der Wanderführer vorsieht. Und es hat Spaß gemacht.Der Weidener könnte sich deshalb durchaus im nächsten Jahr eine neue Wandertour vorstellen. Von Oberstdorf nach Meran oder - wenn er wieder lange genug Urlaub bekommt - die große Tour von Konstanz nach Verona: mit 31 Tagesetappen.