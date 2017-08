Zum 119. Mal feiern die Weidener gerade auf dem Volks- und Schützenfest. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß verspricht beim Schausteller-Frühschoppen, dass auch die 125 voll gemacht wird. Für eine Familie wäre es dann der 106. Einsatz.

100 Jahre. So lange macht Familie Rothballer bereits mit. Käse, Fisch, Lachs - die Schausteller verkaufen Semmeln aller Art. "Das ist nach wie vor stark gefragt", sagte Nadja Rothballer, die seit 1987 dabei ist. Viel geändert habe sich nicht. Nur die Preise."Früher hat eine Lachssemmel 25 Pfennig gekostet, jetzt 2,50 Euro." Aber alles sei im Rahmen, erklärte die Weidenerin, welche die zwei Verkaufsstände in dritter Generation führt. "Das ist in der heutigen Zeit ja nicht explosionsartig hoch."Auch in den nächsten Jahren wird Familie Rothballer wohl ihre belegten Semmeln auf dem Volks- und Schützenfest verkaufen. Oberbürgermeister Seggewiß sagte, dass die Stadt alles tue, damit das Volksfest sein 125-jähriges Jubiläum feiern wird. Um den Gerüchten entgegenzutreten, erklärte er: "So ein Traditionsfest gibt man nicht auf. Das ist eine Verpflichtung." In nächster Zeit werde es ein Gespräch mit den Feuerschützen geben. Auch Ehrenschützenmeister Hans-Jürgen Rudnik schaut positiv nach vorne.Mit dem ersten Festwochenende sind die Beteiligten zufrieden. Gerhard Donhauser, Sprecher der Schausteller, teilte mit: "Es passt." Das sagte auch die Polizei, die zwar nicht anwesend war, aber ausrichten ließ: "Es gab nur ein paar Kleinigkeiten, sonst hat die Polizei alles im Griff." Neben der Familie Rothballer (100 Jahre) zeichnete Rudnik weitere Schausteller aus. Für 30 Jahre: Johanna und Gerhard Donhauser sowie Elke und Hans Blum. Für 25 Jahre wurden geehrt: Claudia und Hannes Heindl. Seit 20 Jahren sind Daniela Margraf sowie Eva und Günter Weiß beim Volksfest aktiv.