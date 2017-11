Reisen, Entspannen und Genießen sind angesagt. Darum dreht sich am Wochenende die zweite Freizeit- und Reisemesse in der Max-Reger-Halle. Am Stand von Fahrrad Fritsch etwa geht es rund - wortwörtlich: Dessen Mitarbeiter waren am Freitag mit die ersten, die ihren Stand für das Wochenende vorbereiteten. Sie meinen, auch der sportliche Teil der Freizeit darf nicht zu kurz kommen. Und sie sind einer von insgesamt 29 Ausstellern. Auch der Leserreisen-Stand der Oberpfalz-Medien wartet auf Besucher: Wer die Welt entdecken will, ist hier genau richtig. Am Samstag, 11. November, um 10 Uhr beginnt die Messe. Sie endet am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.