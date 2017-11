Besucher haben am Wochenende die Qual der Wahl: Schottland oder Kanada? Eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn oder doch zum Baden auf eine griechische Trauminsel? Die zweite Reise- und Freizeitmesse in der Max-Reger-Halle weckt das Fernweh.

Gemeinsam mit der Max-Reger-Halle veranstalten die Oberpfalz-Medien am Samstag, 11. November, und Sonntag, 12. November die zweite Reise- und Freizeitmesse. Nach dem erfolgreichen Debüt im Februar präsentieren sich auch am Wochenende wieder Bäderanlagen, Reisebüros oder Fitness-Studios im Erdgeschoss, Foyer und ersten Stock der Max-Reger-Halle.Da ist für jeden was dabei: Wer seine Freizeit nicht nur zu Hause genießen möchte, der sieht sich beim Leserreisen-Stand der Oberpfalz-Medien um oder lauscht einem der Reisevorträge: So zum Beispiel von Günther Schneider und Heinz Ellmann, die an beiden Tagen von 11.30 bis 12.30 Uhr im Raum 2/3 über Kenia referieren. Beide kennen Land und Leute beinahe wie ihre eigene Westentasche. Schneider organisiert seit mehr als zehn Jahren begleitete Reisen nach Kenia und kann bereits auf über 30 Kenia-Aufenthalte zurückblicken. Zusammen mit seinem Jugendfreund Schneider entdeckte auch Heinz Ellmann seine Liebe zu Afrika. Mehr als 40 Mal war er schon auf Safari-Tour und genoss zwei Mal den Ausblick von den Gipfeln des Kilimanjaro und des Mount Kenia.Burkhard Hillerich hingegen nimmt Zuhörer mit ins Baltikum, nach Schottland, Kanada und in die russischen Metropolen. Der Experte für romanische Sprachen, Geographie und Kunstgeschichte ist seit Jahrzehnten als Studienreiseleiter in den verschiedensten Regionen der Welt tätig. Über Schottland referiert er zum Beispiel an beiden Tagen von 11.30 bis 12.30 in Raum 1, über russischen Städte jeweils von 12.30 bis 13.30 Uhr in Raum 2/3.Wer es etwas entspannter mag, besucht den Vortrag über Kuren in Bad Marienbad am Sonntag von 14.30 bis 15.30 Uhr (Raum 1), wer schon immer die ewige Stadt besuchen wollte, der ist jeweils Samstag und Sonntag (14.30 bis 15.30 Uhr) in Raum 2/3 genau richtig. Im Anschluss daran (15.30 bis 16.30 Uhr, Raum 2/3) erhalten Besucher an beiden Tagen Einblick in das Land Tansania. Auch die griechische Trauminsel Skiathos zieht Besucher in ihren Bann: Mit wunderbaren Badestränden, dem Kloster Evangelistria oder der Halbinsel Boúrtzi. Der Vortrag findet jeweils Samstag und Sonntag von 12.30 bis 13.30 Uhr im Raum 1 statt. Zwischen den Reiseberichten gibt es auf der Bühne im Erdgeschoss diverse Einlagen der Abnehm-Akademie und der Hamm Baskets zu sehen.

Die Leserreisen-Preise:

1. Preis: 4 Tage auf der Insel Krk2. Preis: 2 Tage in Berlin inkl. Show "The One" im Friedrichstadtpalast3. Preis: 2 Tage Prag (Eigenanreise)Der Gewinn gilt jeweils für zwei Personen im Doppelzimmer, Teilnahme nur schriftlich per Coupon am Leserreisen-Stand auf der Reise- und Freizeitmesse möglich.